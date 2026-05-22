Ronaldo giải cơn khát danh hiệu trước ngày dự World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đã ghi một cú đúp quan trọng, giúp Al Nassr giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ vào rạng sáng 22/5 (giờ Việt Nam), qua đó chính thức đăng quang Saudi Pro League. Đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha kể từ khi anh chuyển đến giải đấu này vào tháng 1/2023.

Danh hiệu này đánh dấu chức vô địch quốc gia thứ 11 trong lịch sử Al Nassr và là danh hiệu đầu tiên của đội bóng kể từ khi Ronaldo gia nhập. Al Nassr đã kết thúc mùa giải với 2 điểm nhiều hơn đại kình địch Al Hilal, đăng quang ở vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính.

Ronaldo nhận cúp vô địch Saudi Pro League 2026 (Ảnh: Getty).

Trước đó, Al Nassr đã bỏ lỡ cơ hội sớm đăng quang ở vòng đấu trước sau sai lầm ở những phút bù giờ của thủ môn người Brazil Bento, khiến đội chỉ hòa Al Hilal 1-1. Sau đó, họ tiếp tục gây thất vọng khi bất ngờ thua trên sân nhà trước Gamba Osaka trong trận chung kết AFC Champions League Two vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jorge Jesus cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu khi vượt qua Damac trên sân King Saud University. Trong đội hình Al Nassr ở trận đấu này còn có cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool, Sadio Mane, người cũng ghi bàn, cùng cựu tiền đạo của Atlético Madrid và Chelsea, Joao Felix, sát cánh bên cạnh Ronaldo.

Mane mở tỷ số cho Al Nassr vào cuối hiệp một, trước khi Kingsley Coman nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp hai. Ronaldo sau đó ghi thêm hai bàn thắng để khép lại chiến thắng và giúp đội nhà lên ngôi vô địch. Đây cũng là các pha lập công thứ 27 và 28 của anh tại mùa giải này.

Ronaldo lập cú đúp vào lưới Damac (Ảnh: Getty).

Ronaldo hiện đã ghi hơn 100 bàn cho Al Nassr sau ba mùa giải thi đấu tại Saudi Arabia, kể từ khi gia nhập Saudi Pro League sau quãng thời gian thứ hai khoác áo Manchester United.

Ngôi sao 5 lần giành Ballon d'Or (Quả bóng vàng) đã không giấu được cảm xúc và nhận tràng pháo tay từ khán giả khi rời sân ở phút 87. Ronaldo hiện đã giành chức vô địch quốc gia ở Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italy và Saudi Arabia. Anh cũng sẽ cùng tuyển Bồ Đào Nha dự FIFA World Cup 2026, kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Danh hiệu còn lại của Ronaldo với Al Nassr là chức vô địch Arab Club Champions Cup năm 2023, dù giải đấu này không thuộc hệ thống danh hiệu được FIFA công nhận.