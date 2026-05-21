HLV Bồ Đào Nha tuyên bố về khả năng Ronaldo ra sân ở World Cup 2026

C.Ronaldo đã góp mặt trong danh sách sơ bộ 27 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Nếu ra sân, siêu sao số 7 sẽ đi vào lịch sử khi có 6 lần góp mặt ở giải đấu bóng đá số một hành tinh.

Phát biểu trước báo giới, HLV Roberto Martinez nêu lên những kỳ vọng của mình vào C.Ronaldo, người đội trưởng của Bồ Đào Nha. Ông cho biết: “Tôi hy vọng CR7 sẽ tiếp tục thể hiện vai trò của mình giống như ba năm qua, kể từ khi tôi tiếp quản đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi nói về C.Ronaldo, chúng ta sẽ nói về hai khía cạnh. Anh ấy là biểu tượng của bóng đá thế giới, với nhiều người ngưỡng mộ. Thứ hai, CR7 là đội trưởng, thủ lĩnh của đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha khẳng định không có đặc quyền nào cho C.Ronaldo trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này. Ông nói thêm: “Việc quản lý đội bóng của tôi sẽ diễn ra theo cách tự nhiên, không có đặc quyền cho bất kỳ cầu thủ nào.

C.Ronaldo đã ra sân 40 trận dưới thời của tôi. Anh ấy là đội trưởng của đội bóng và phải đối mặt với những yêu cầu giống như các đồng đội khác. Các cầu thủ đều phải cạnh tranh để góp mặt ở đội tuyển Bồ Đào Nha”.

Theo HLV Roberto Martinez, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tập trung từ ngày 1/6 tại trung tâm Cidade do Futebol, trước khi lên đường sang Mỹ. Các cầu thủ của PSG như Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves và Goncalo Ramos, những người góp mặt ở trận chung kết Champions League vào ngày 30/5, sẽ vắng mặt trong đợt tập trung đầu tiên.

Bồ Đào Nha dự kiến sẽ có hai trận giao hữu với Chile vào ngày 6/6 và Nigeria vào ngày 10/6. Họ sẽ đóng quân ở Florida (Mỹ) trong thời gian thi đấu vòng bảng. Ở World Cup 2026, Selecao châu Âu sẽ nằm chung bảng với CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia.