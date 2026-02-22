C.Ronaldo chốt tương lai sau khi “nổi loạn” ở Saudi Arabia

Theo The Athletic, C.Ronaldo đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn hai năm với CLB Al Nassr vào tháng 6/2025. Trong thời gian qua, siêu sao 41 tuổi đã nổi loạn vì bất mãn với ban lãnh đạo CLB.

C.Ronaldo tiếp tục gắn bó với giải Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, ban lãnh đạo Al Nassr đã chấp nhận nhượng bộ các yêu sách để CR7 ra sân trở lại cho Al Nassr. Mới đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa ghi cú đúp trong trận đấu với Al-Hazm ở vòng 23 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Trong buổi phỏng vấn với CLB, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào sự phát triển của giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Trước đó, hồi tháng 1/2024, anh từng gây chú ý khi cho rằng giải đấu này đã vượt qua Ligue 1 của Pháp về chất lượng chuyên môn.

C.Ronaldo nói: “Dĩ nhiên chúng tôi vẫn đang cải thiện từng ngày. Ở thời điểm hiện tại, tôi tin Saudi Pro League đã nằm trong top 5 giải đấu hàng đầu thế giới. Và chúng tôi sẽ còn tiến bộ hơn nữa, bởi chúng tôi có thời gian và có định hướng rõ ràng”.

Anh nhấn mạnh rằng trong hai năm qua, giải đấu đã cho thấy sự thăng tiến liên tục. “Tôi hạnh phúc vì biết rằng đây là một giải đấu có tính cạnh tranh rất cao. Chỉ những người chưa từng chơi bóng tại Saudi Arabia và không hiểu gì về bóng đá mới nói rằng giải đấu này không nằm trong top 5 thế giới.

Tôi tin 100% vào những gì mình nói. Những cầu thủ đang thi đấu tại đây hiểu rõ điều tôi đề cập. Đó là lý do tôi muốn ở lại, bởi tôi tin vào dự án này”.

C.Ronaldo cho biết anh không chỉ gắn bó trong hai năm tới, mà còn hướng tới cột mốc 2034, thời điểm Saudi Arabia đăng cai VCK World Cup. “Tôi tin đó sẽ là kỳ World Cup đẹp nhất lịch sử”, siêu sao sinh năm 1985 khẳng định.

C.Ronaldo là đại sứ bóng đá của Saudi Arabia trong chiến dịch tổ chức World Cup 2034 (Ảnh: Getty).

Khi được hỏi về khả năng đầu tư vào thể thao Saudi Arabia trong tương lai, C.Ronaldo cho biết anh chưa có ý định trở thành HLV. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Real Madrid nhấn mạnh mong muốn được đồng hành cùng sự phát triển của đất nước này.

Siêu sao số 7 bày tỏ: “Tôi muốn tham gia vào các dự án và trở thành một phần trong quá trình phát triển của quốc gia. Tôi không chỉ đến đây để chơi bóng. Tôi thi đấu vì sự thay đổi trong văn hóa của đất nước. Tôi là một phần trong quá trình đó.

Như tôi đã nói nhiều lần, tôi thuộc về Saudi Arabia. Tôi là người Bồ Đào Nha, nhưng tôi thuộc về Saudi Arabia”.