Cristiano Ronaldo được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất Trung Đông"

Ngôi sao người Bồ Đào Nha vượt qua Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahly) để được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông.

Ronaldo được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất Trung Đông" năm 2025 (Ảnh: Getty).

Mùa giải năm ngoái, Ronaldo ghi 35 bàn và có 4 kiến tạo qua 41 trận trên mọi đấu trường cùng Al Nassr. Mùa giải năm nay, anh ghi 12 bàn qua 10 trận, gồm cú đúp vào lưới Al Okhdood cuối tuần qua, giúp Al Nassr thắng 10 trận liên tiếp tại Saudi Pro League và giữ vững ngôi đầu bảng.

Globe Soccer Awards là danh hiệu được ví như Quả bóng vàng Dubai và Ronaldo có 3 lần liên tiếp được vinh danh và 6 lần có được danh hiệu này.

Chia sẻ sau khi giành giải, Ronaldo cho biết: "Tôi vẫn rất khao khát được tiếp tục thi đấu, bất kể ở đâu. Tôi luôn yêu thích việc ra sân, ghi bàn và giành các danh hiệu.

Tôi muốn tiếp tục, mọi người biết mục tiêu của tôi là gì, tôi muốn giành thêm nhiều danh hiệu và đạt được con số mà ai cũng biết. Tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó".

Dembele được vinh danh là "Cầu thủ hay nhất năm" (Ảnh: Getty).

Paris Saint Germain thống trị nhiều hạng mục quan trọng tại Globe Soccer Awards 2025, gồm CLB hay nhất năm, cầu thủ hay nhất năm (Ousmane Dembele), Tiền vệ hay nhất năm (Vitinha), HLV hay nhất năm (Luis Enrique), Ngôi sao mới nổi (Desire Doue), Chủ tịch hay nhất năm (Nasser Al-Khelaifi) và Giám đốc thể thao hay nhất năm (Luis Campos).

Lamine Yamal được bình chọn là Tiền đạo hay nhất, đồng thời nhận thêm Giải Diego Armando Maradona - danh hiệu đặc biệt dành cho những cầu thủ tấn công có ảnh hưởng nổi bật.

Paul Pogba cũng có một đêm đáng nhớ khi giành giải Màn trở lại ấn tượng nhất tại Globe Soccer Awards 2025. Tiền vệ người Pháp không giấu nổi sự xúc động, khi anh trải qua năm 2025 đầy sóng gió. Andres Iniesta nhận giải Thành tựu trọn đời cho một sự nghiệp lẫy lừng.

Gala Globe Soccer Awards diễn ra hàng năm tại Dubai (UAE) do giới tinh hoa Trung Đông tài trợ. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 28/12 tại khách sạn Atlantis.

Kết quả cuối cùng sẽ được quyết định bằng tổng hợp phiếu bầu từ người hâm mộ và hội đồng giám khảo gồm nhiều huyền thoại như Iker Casillas, Luis Figo, Fabio Capello, Francesco Totti hay Marcello Lippi.