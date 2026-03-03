Chuyên cơ của C.Ronaldo rời Saudi Arabia giữa xung đột ở Trung Đông

C.Ronaldo hiện sinh sống tại Riyadh cùng bạn gái Georgina Rodriguez và 5 người con. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa rõ liệu gia đình anh có mặt trên chuyến bay hay không.

Chuyên cơ trị giá 61 triệu bảng của C.Ronaldo rời khỏi Saudi Arabia (Ảnh: Twitter).

Theo truyền thông nhà nước Iran, hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhằm vào trụ sở cơ quan ngoại giao Mỹ tại Saudi Arabia trong đêm. Cùng lúc, phía Iran cũng tuyên bố một tòa nhà dành cho nhân viên tại Bahrain đã bị phá hủy.

Xung đột đẫm máu tại Trung Đông bước sang ngày thứ 4, khiến hàng nghìn công dân nước ngoài rời khỏi khu vực.

Dữ liệu từ trang theo dõi hành trình bay Flightradar24 cho thấy chuyên cơ Bombardier Global Express của siêu sao người Bồ Đào Nha đã thực hiện hành trình kéo dài gần 5 tiếng tới thủ đô Tây Ban Nha.

Máy bay cất cánh lúc 20h và hạ cánh xuống Madrid vào khoảng gần 1h sáng. Theo lộ trình ghi nhận, chuyên cơ bay qua Ai Cập, vượt Địa Trung Hải trước khi đáp xuống thủ đô Tây Ban Nha.

C.Ronaldo đã chi 61 triệu bảng để sở hữu chiếc phi cơ hiện đại này vào năm 2024, sau khi bán chiếc Gulfstream G200 từng mua với giá 16 triệu bảng vào năm 2015. Chiếc chuyên cơ sơn đen bóng có sức chứa 15 hành khách, được trang bị nhiều khoang riêng biệt, bao gồm một phòng suite với giường đôi và khu tắm vòi sen riêng.

Nội thất máy bay được trang trí với logo cá nhân của CR7, cùng hình ảnh mô phỏng màn ăn mừng đặc trưng của anh. Tuần trước, Georgina Rodriguez đã sử dụng chuyên cơ này cho chuyến đi Milan và chia sẻ hình ảnh trên máy bay.

Hiện đại diện của Ronaldo chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin chuyến bay.

Không rõ liệu C.Ronaldo có mặt trên chuyến bay sang Tây Ban Nha hay không (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, đồng đội cũ của C.Ronaldo tại Man Utd là Rio Ferdinand thừa nhận anh cảm thấy “sợ hãi” khi các cuộc tấn công bằng tên lửa buộc gia đình phải ở trong tình trạng gần như phong tỏa tại Dubai.

Cựu trung vệ tuyển Anh hiện sống tại UAE cùng vợ Kate và các con nhỏ. Trên chương trình cá nhân Rio Ferdinand Presents, anh chia sẻ: “Đây là một tuần rất khác với tôi, phải nói thật như vậy.

Cả gia đình tập luyện cùng nhau vào buổi sáng. Nó giống thời Covid, khi chúng tôi làm những điều bình thường không hay làm cùng nhau. Chúng tôi cho các con học ở nhà hôm nay. Thật đáng sợ khi nghe thấy tiếng tên lửa, máy bay chiến đấu bay phía trên và những tiếng nổ lớn. Chúng tôi không rõ chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Quan trọng là phải giải thích cho các con và giúp chúng vượt qua thời điểm này. Là người cha trong gia đình, bạn phải cố gắng giữ bình tĩnh để mọi người yên tâm”.

Ferdinand cho biết thêm: “Thành thật mà nói, đó là một tình huống khá đáng sợ. Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn cảm thấy mình được bảo vệ. Phòng thu của tôi giờ trở thành hầm trú ẩn.

Đêm đầu tiên khi tiếng động bắt đầu, chúng tôi được khuyên xuống tầng hầm và ngủ ở đó với chăn đệm. Chúng tôi đang tận dụng không gian này một cách hợp lý”.