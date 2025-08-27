Cơn địa chấn xuất hiện ở Champions League

Trên bảng xếp hạng UEFA, Kairat Almaty chỉ xếp thứ 266, tức kém cả Hibernians của Gibraltar. Thế nhưng, đội bóng nhỏ bé này đã tạo nên điều thần kỳ ở Champions League. Họ tham dự giải đấu từ vòng loại đầu tiên. Sau đó, Kairat Almaty đã lần lượt vượt qua Olimpija Ljubljana (Slovenia), KuPS (Phần Lan), Slovan Bratislava (Slovakia) để lọt vào trận play-off gặp đội bóng dày dạn kinh nghiệm là Celtic.

Kairat Almaty xuất sắc loại Celtic và tạo nên cơn địa chấn ở Champions League (Ảnh: Getty).

Trong trận lượt đi trên sân khách, đại diện của Kazakhstan đã xuất sắc cầm chân đội bóng mạnh nhất Scotland. Tới trận lượt về ở sân nhà, Kairat Almaty tiếp tục thi đấu vô cùng quả cảm trước Celtic.

Sau 120 phút, đoàn quân của HLV Rafael Urazbakhtin đã chiến đấu kiên cường và giữ nguyên mành lưới trước sức ép khủng khiếp của Celtic. Sau đó, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Thủ thành 21 tuổi Temirlan Anarbekov đã trở thành người hùng của Kairat Almaty khi cản phá thành công 3 quả phạt đền của đối thủ. Điều này giúp Kairat Almaty giành chiến thắng với tỷ số 3-2 ở loạt đấu súng.

Như vậy, Kairat Almaty đã có lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng bảng Champions League. Trong lịch sử, CLB này chỉ có một lần lọt vào vòng bảng cúp châu Âu ở mùa giải 2021/22 (ở Europa Conference League).

Niềm vui của các cầu thủ Kairat Almaty khi lần đầu tham dự vòng bảng Champions League (Ảnh: Getty).

Kairat Almaty là đội bóng thứ hai của Kazakhstan lọt vào vòng bảng Champions League trong lịch sử. Trước đó, CLB Astana đã làm được điều này ở mùa giải 2015/16. Tuy nhiên, Kairat Almaty đã trở thành CLB có khoảng cách địa lý xa nhất về phía Đông tham dự vòng bảng Champions League.

Thực chất, Kazakhstan là quốc gia châu Á nhưng lại thi đấu theo Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Việc các CLB châu Âu phải di chuyển khoảng 4.000km đến 6000km sang Kairat Almaty thi đấu mang tới thử thách lớn thực sự. Thậm chí, nhiều người cho rằng, khoảng cách địa lý có thể giúp Kairat Almaty trở thành ngựa ô ở Champions League mùa giải này.