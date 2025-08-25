Đá hỏng phạt đền, Bruno Fernandes bất ngờ đổ lỗi cho trọng tài

"Tôi rất buồn. Là người thực hiện quả phạt đền, tôi có thói quen riêng, những cách riêng để làm. Tôi rất buồn vì trọng tài không xin lỗi sau tình huống đó", Bruno Fernandes bày tỏ lý do anh đá hỏng phạt đền ở phút 36 khiến Man Utd bị Fulham cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Trọng tài Chris Kavanagh bất ngờ va chạm với Bruno Fernandes trước khi tiền vệ người Bồ Đào Nha chuẩn bị đá phạt đền (Ảnh: Sky Sports).

Fernandes cảm thấy khó chịu khi va chạm với trọng tài (Ảnh: Sky Sports).

Theo đó, đội trưởng Man Utd cho rằng khi anh đặt bóng vào chấm 11m chuẩn bị đá phạt đền thì bất ngờ bị trọng tài Chris Kavanagh huých mạnh vào sau lưng. Pha va chạm khiến Fernandes bị mất tập trung dẫn tới việc tiền vệ người Bồ Đào Nha sút bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho "Quỷ đỏ".

"Đó là điều khiến tôi tức giận vào lúc đó, nhưng công bằng mà nói thì đó không phải là lý do để bỏ lỡ quả phạt đền. Tôi đã dứt điểm rất tệ. Tôi đã đặt chân quá thấp so với quả bóng và đó là lý do tại sao bóng lại đi vọt xà ngang", Bruno Fernandes bày tỏ về pha đá hỏng phạt đền của mình.

Bruno Fernandes có điểm chạm bóng không tốt khi thực hiện pha đá phạt đền (Ảnh: Getty).

Quả bóng bay vọt xà ngang trong sự thất vọng của các CĐV Man Utd (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, HLV Ruben Amorim cũng không cho rằng trọng tài Kavanagh là nguyên nhân khiến Fernandes đá hỏng phạt đền. "Không, tôi nghĩ cậu ấy không quen đá hỏng phạt đền. Cậu ấy biết rằng mọi khoảnh khắc trong bối cảnh này đều có thể có tác động rất lớn đến đội bóng.

Tôi cảm thấy rằng trong suốt trận đấu, cậu ấy không vui vẻ, không tham gia nhiều vì cậu ấy phải chịu quá nhiều trách nhiệm và cậu ấy cảm thấy việc đá hỏng quả phạt đền là rất nghiêm trọng đối với chúng tôi", HLV Amorim khẳng định.

Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV đã bày tỏ ý kiến trái chiều về pha đá hỏng phạt đền của Bruno Fernandes. "Bruno Fernandes thật thảm hại. Anh ta thực sự muốn trọng tài phạt thẻ vàng vì vô tình va vào mình sao? Khóc lóc như trẻ con trước khi đá phạt đền. Đúng là thế hệ những gã yếu đuối đang phá hỏng bóng đá".

Một người khác viết: "Nếu Bruno Fernandes tập trung vào quả phạt đền thay vì than vãn vì trọng tài chạm vào mình thì có lẽ anh ta đã ghi bàn. Thật đáng thương!"

Người thứ ba nói thêm: 'Gary Neville không thể đổ lỗi cho trọng tài vì Bruno Fernandes đã thực hiện quả phạt đền lên trời".

Mặc dù Man Utd đã đánh mất lợi thế mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn giành được điểm đầu tiên ở mùa giải này sau trận thua 0-1 trước Arsenal vào tuần trước.

Thầy trò HLV Ruben Amorim hy vọng sẽ giành chiến thắng trở lại trên sân của Grimsby Town tại Carabao Cup vào giữa tuần này, trước khi hướng sự chú ý đến Burnley trong trận đấu cuối cùng trước khi Premier League nghỉ 2 tuần vào tháng 9.

Hiện tại, Man Utd đã tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League khi họ vẫn chưa có chiến thắng sân khách đầu tiên kể từ tháng 3 đến nay.