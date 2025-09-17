Cole Palmer trở thành "đầu tàu" của Chelsea như thế nào?

Rạng sáng 18/9, Cole Palmer sẽ bước vào trận đấu thứ 100 trong màu áo Chelsea, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp non trẻ của cầu thủ 23 tuổi. Cuộc chạm trán Bayern Munich tại Champions League không chỉ đánh dấu con số tròn trịa mà còn là minh chứng rõ ràng cho hành trình thăng tiến vượt bậc của Palmer kể từ khi gia nhập Stamford Bridge.

Ba năm trước, quyết định rời Man City để tìm bến đỗ mới tại Chelsea của Palmer từng vấp phải nhiều hoài nghi. Tuy nhiên, thời gian đã trả lời tất cả. Chỉ trong vòng chưa đầy ba mùa giải, Palmer đã khẳng định mình là nhân tố không thể thiếu, trở thành trung tâm sáng tạo và nguồn cảm hứng cho lối chơi tấn công của The Blues.

Palmer ghi bàn vào lưới Brentford ở trận hòa 2-2 của Chelsea diễn ra vào ngày 13/9 (Ảnh: Getty).

Những con số thống kê đã nói lên tất cả: Palmer đã in dấu giày trực tiếp vào gần 1/3 tổng số bàn thắng của Chelsea. Anh ghi 44 bàn và thực hiện 28 pha kiến tạo - một hiệu suất đáng kinh ngạc với một cầu thủ trẻ. Tính đến nay, Palmer đã góp mặt trong 99 trên tổng số 115 trận đấu có thể (86% tỷ lệ ra sân), tham gia trực tiếp vào 72 bàn thắng, chiếm gần 30% trong tổng số 242 bàn mà Chelsea ghi được.

Khi đặt Palmer cạnh các đồng đội, tầm ảnh hưởng của anh càng trở nên nổi bật. Nicolas Jackson, dù từng là chân sút chủ lực, cũng chỉ góp công vào 41 bàn thắng. Enzo Fernandez dừng lại ở 38 bàn, trong khi Noni Madueke (25) và Christopher Nkunku (23) còn khiêm tốn hơn nhiều. Nếu chỉ xét riêng số bàn thắng, Palmer thậm chí còn bỏ xa tất cả, với 44 pha lập công, nhiều hơn Jackson (29), Nkunku (18), Madueke (18) và Fernandez (17).

Điều khiến Palmer được đánh giá cao không chỉ nằm ở sự ổn định, mà còn ở khả năng tỏa sáng trong những thời khắc quan trọng. Anh chính là người góp công lớn trong những chiến thắng đưa Chelsea giành chức vô địch FIFA Club World Cup và Conference League. Những bàn thắng và đường kiến tạo của anh nhiều lần trở thành bước ngoặt, giúp đội bóng vượt qua khó khăn trong các trận cầu then chốt.

Đạt cột mốc 100 trận chỉ sau ba mùa giải là minh chứng rõ ràng cho tài năng đặc biệt và sự bền bỉ của Palmer, đồng thời cho thấy niềm tin mà các đời huấn luyện viên Chelsea đặt vào anh. Trong một tập thể liên tục thay đổi về nhân sự lẫn lối chơi, Palmer vẫn luôn giữ được vai trò trung tâm, điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể làm được.

Palmer trở thành biểu tượng mới của Stamford Bridge (Ảnh: Getty).

Hiện tại, với người hâm mộ Chelsea, Palmer không còn đơn thuần là một cầu thủ tài năng, mà đã trở thành biểu tượng mới cho khát vọng và tinh thần chiến đấu của đội bóng. Anh là hiện thân của sự kiên định, của khát khao chinh phục và là lời khẳng định rằng Chelsea vẫn sở hữu những ngôi sao có thể định hình tương lai lâu dài.

Trận đấu gặp Bayern Munich tới đây không chỉ là cơ hội để Palmer cán mốc 100 trận, mà còn là dịp để anh tiếp tục chứng minh bản lĩnh ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Với phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn lao, cầu thủ 23 tuổi hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho The Blues trong những năm tháng sắp tới.

Ở tuổi 23, Cole Palmer đã đi được một chặng đường đầy ấn tượng cùng Chelsea. Và nếu tiếp tục giữ vững phong độ như hiện tại, cột mốc 100 trận chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trở thành huyền thoại mới ở Stamford Bridge.