Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Trận derby London của Chelsea trước Fulham tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025-26 đã diễn ra suôn sẻ khi đội chủ sân Stamford Bridge giành chiến thắng 2-0 bởi các bàn thắng được ghi bởi Joao Pedro và Enzo Fernandez. Kết quả này đồng nghĩa Chelsea chỉ thua 1 trong 12 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Một tuần đầy biến động trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea đã khép lại với việc Christopher Nkunku gia nhập AC Milan và Nicolas Jackson chuẩn bị được Bayern Munich mượn. Trong khi đó, tân binh Alejandro Garnacho đã có mặt trên khán đài để chứng kiến đội bóng tương lai của mình gặp khó khăn trước một Fulham được tổ chức tốt trong 45 phút đầu tiên.

Chelsea đã khởi đầu khó khăn trước Fulham (Ảnh: Getty).

Pedro và Liam Delap đã có những cơ hội ở đầu hiệp một, nhưng chấn thương gân kheo của Delap khoảng 15 phút sau đó đã khiến đội chủ nhà mất đi sự cân bằng, tạo điều kiện cho Fulham gây sức ép ngược lại.

Thực tế, Fulham đã tưởng chừng vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp một khi cầu thủ 18 tuổi Josh King kết thúc một pha phản công, đáng lẽ ra đã là bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối kịch liệt của HLV Marco Silva, bàn thắng đã bị từ chối vì Rodrigo Muniz được cho là đã phạm lỗi với Trevoh Chalobah trong tình huống Fulham tấn công.

Chelsea đã có chút khởi sắc ở nửa sau hiệp một, và chỉ có pha cứu thua bản năng của Bernd Leno mới từ chối bàn thắng của Tyrique George. Tưởng chừng đội chủ nhà sẽ phải bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa thì bất ngờ đã xảy ra ở phút bù giờ. Phút 45+9, từ quả phạt góc của Enzo Fernandez, Pedro đã đánh đầu tung lưới Fulham mang về cho The Blues lợi thế dẫn trước.

Không lâu sau khi hiệp hai bắt đầu, VAR một lần nữa trở thành kẻ thù của HLV Silva khi Chelsea nhân đôi cách biệt. Phút 56, đường tạt bóng của Chalobah chạm vào cánh tay giơ lên của Ryan Sessegnon, và sau khi xem lại màn hình giám sát bên sân, trọng tài Rob Jones đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Fernandez ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Từ khoảng cách 11 mét, Fernandez không mắc sai lầm nào, tạo khoảng cách an toàn cho đoàn quân của Enzo Maresca. Bàn thắng thứ hai của Chelsea đã khiến Fulham không còn hy vọng giành điểm. Chelsea chơi thoải mái trong những phút còn lại, nếu Pedro không bị phân tâm khi đối mặt với Leno, chiến thắng của đội chủ nhà có thể đã đậm hơn.

Cuối cùng, Chelsea chỉ có hai bàn thắng, nhưng chừng đó cũng đủ để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng. Mặt khác, Fulham, và đặc biệt là huấn luyện viên Silva, sẽ cảm thấy tiếc nuối vì cách họ bị đối thủ cùng thành phố đánh bại. Điều này đồng nghĩa với việc Fulham vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên của mùa giải, mặc dù đây mới là trận thua đầu tiên của họ trên mọi đấu trường.