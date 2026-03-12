Cổ động viên Indonesia mơ đội nhà được dự World Cup 2026 thay Iran

Sự việc bắt đầu khi Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali tuyên bố đội tuyển nước này sẽ không tham dự World Cup 2026, do cuộc xung đột nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Đông.

Theo kết quả bốc thăm trước đó, Iran nằm ở bảng G cùng với những đối thủ sừng sỏ là Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Việc một đội bóng lớn châu Á bỏ trống vị trí đã buộc FIFA phải cân nhắc các phương án dự phòng.

Ngay lập tức, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội tại Indonesia, người hâm mộ đã lan truyền một kịch bản đầy mơ mộng. Theo tính toán của các CĐV nước này, với việc Iran rút lui, Iraq và UAE nhiều khả năng cũng không thể tranh vé play-off vì gặp khó khăn về khâu chuẩn bị do xung đột ở Trung Đông.

Lúc này, Oman sẽ được chọn thay Iran, còn Indonesia được đôn lên dự vòng play-off liên lục địa.

Dù kịch bản trên nghe rất hấp dẫn, nhưng nhìn vào thực tế, nó lại bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu tính khả thi trầm trọng. Trong các phương án mà FIFA đang xem xét, cái tên Indonesia gần như không xuất hiện.

Phương án phổ biến nhất mà các nhà quản lý bóng đá tính tới là trao suất trực tiếp cho Iraq (đội bóng có thành tích tốt nhất trong danh sách chờ). Khi đó, UAE sẽ chuyển sang đá play-off liên lục địa.

Thậm chí, một kịch bản "đau đớn" hơn cho các đội châu Á là FIFA có thể giữ nguyên bảng G chỉ với 3 đội, hoặc sử dụng "quyền trợ giúp" để đưa đội tuyển Italy, đội đã lỡ hẹn với giải đấu vào thay thế.

Ngoài ra, việc Iraq và UAE gặp khó khăn về khâu chuẩn bị là có thật, nhưng để cả hai cùng không thể thi đấu và nhường suất cho các đội xếp sau như Indonesia là điều gần như không bao giờ xảy ra trong lịch sử bóng đá hiện đại.