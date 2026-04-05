Trang tin quốc tế vinh danh cặp song sát Xuân Son - Hoàng Hên

Ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia vào ngày 31/3. Với kết quả này, “Những chiến binh sao vàng” đã kết thúc giai đoạn này với 6 trận toàn thắng.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu với Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Nhờ màn trình diễn ấn tượng trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đã có ba cầu thủ được vinh danh trong đội hình tiêu biểu lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 do trang Sofascore bình chọn.

Trên hàng công, Xuân Son đã được vinh danh khi đóng góp cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia. Cầu thủ sinh năm 1997 được chấm 8,7 điểm, cao nhất trong số các tiền đạo ra sân ở lượt trận cuối cùng.

Xuân Son đã có màn đáp trả ngoạn mục những chỉ trích cho rằng mình bị “thừa cân”. Sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia, tiền đạo gốc Brazil đã vén áo, chỉ vào những múi cơ để phản bác lại chỉ trích.

Hoàng Hên cũng lọt vào đội hình tiêu biểu. Tiền vệ sinh năm 1994 mới khoác áo đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Bangladesh và Malaysia nhưng đã thích nghi rất nhanh. Trong trận gặp Malaysia, anh đóng vai trò nhạc trưởng với khả năng điều phối bóng. Chính Hoàng Hên đã thực hiện đường kiến tạo để Xuân Son ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Đội hình tiêu biểu lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Sofascore).

Sofascore chấm Hoàng Hên 7,8 điểm sau màn trình diễn ở trận gặp Malaysia và nằm trong số những cầu thủ được điểm cao.

Ở hàng thủ, trung vệ Duy Mạnh đã được chấm 7,8 điểm. Không chỉ vững chắc trong phòng ngự, cầu thủ của CLB Hà Nội còn đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, mở ra chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng có nhiều đại diện được vinh danh nhất trong đội hình tiêu biểu. Malaysia có một cầu thủ là Faisal Halim, người duy nhất tạo ra khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan chỉ có một cầu thủ được vinh danh sau chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan là Suphanan Bureerat. Lào cũng chỉ có một người lọt vào danh sách là Bounphachan Bounkong sau chiến thắng trước Nepal.