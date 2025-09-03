CLB hạng tư bị xử phạt gian lận trong trận thắng Man Utd ở Cúp Liên đoàn

Grimsby đã tạo nên cơn địa chấn khi giành chiến thắng trước đội từng có 20 lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên, họ đã bị Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xử phạt 20.000 bảng (hơn 705 triệu đồng) vì đăng ký cầu thủ quá thời hạn cho phép, trong đó 10.000 bảng treo đến cuối mùa và chỉ bị kích hoạt nếu tái phạm ở bất kỳ giải đấu nào ở Anh.

Các cầu thủ Grimsby Town ăn mừng chiến thắng lịch sử khi đánh bại Man Utd ở Carabao Cup (Ảnh: Getty).

Cụ thể, Grimsby Town đăng ký tân binh Clarke Oduor muộn đúng một phút, vào lúc 12h01 thay vì hạn chót 12h00 ngày 26/8, tức một ngày trước trận. Đội bóng hạng tư đã chủ động báo cáo sai phạm lên ban tổ chức sau đó và giải thích việc đăng ký muộn xuất phát từ sự cố máy tính.

"Chúng tôi chấp nhận án phạt, tự chịu trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm để duy trì chuẩn mực chuyên nghiệp", CLB Grimsby Town đưa ra thông báo.

Kết quả trận đấu vòng 2 Carabao Cup giữa Grimsby Town và Man Utd được giữ nguyên, vì vậy đoàn quân HLV Ruben Amorim vẫn sẽ bị loại khỏi giải đấu dù đối thủ bị xử phạt gian lận.

Clarke Oduor là cầu thủ duy nhất bên phía Grimsby Town đá hỏng phạt đền trong chiến thắng trước Man Utd ở vòng hai Cup Liên đoàn (Ảnh: Reuters).

Một số cổ động viên (CĐV) kêu gọi Man Utd nên khiếu nại để đòi lại một chiến thắng hoặc ít nhất là đá lại trận đó nhưng “Quỷ đỏ” khẳng định không có ý định theo đuổi vụ việc.

Thất bại trước Grimsby Town đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý của đoàn quân HLV Ruben Amorim khi đội bóng này khởi đầu mùa giải mới không mấy ấn tượng. “Quỷ đỏ" để thua 0-1 trước Arsenal trên sân nhà ở vòng mở màn, sau đó để Fulham cầm hòa 1-1 tại vòng 2 Premier League.