Man Utd đạt thỏa thuận với ngôi sao vô cùng quan trọng

Trong giai đoạn đầu mùa giải, Man Utd lại phải gấp rút tìm kiếm sự bổ sung vị trí thủ môn sau màn trình diễn kém thuyết phục của Altay Bayindir tại giải Ngoại hạng Anh và trận đấu thảm họa của Andre Onana trong thất bại tại Carabao Cup trước Grimsby.

Andre Onana và Altay Bayindir liên tục mắc sai lầm trong giai đoạn đầu mùa (Ảnh: Getty).

Việc hai thủ môn Andre Onana và Altay Bayindir liên tục mắc sai lầm khiến Man Utd không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiêu mộ thủ môn mới.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man Utd đã tiến gần hơn đến chữ ký của thủ môn Emiliano Martinez từ Aston Villa. Đáng chú ý, thủ môn người Argentina bất ngờ vắng mặt trong danh sách thi đấu của Aston Villa ở cuộc chạm trán Crystal Palace vào đêm qua.

Martinez từng có dấu hiệu chia tay cổ động viên Aston Villa sau mùa giải trước nhưng bến đỗ mới vẫn chưa thành hiện thực. Dù còn tới 4 năm trong hợp đồng với Aston Villa nhưng ngôi sao vô địch World Cup 2022 được cho là “rất khao khát” gia nhập Old Trafford. Trước đó, ESPN tiết lộ Martinez từng nỗ lực thúc đẩy thương vụ nhưng MU chỉ đưa ra đề nghị mượn và đã bị Villa từ chối.

Ban lãnh đạo Man Utd sẽ tức tốc đàm phán phí chuyển nhượng với Aston Villa trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng (1/9). Không chỉ Martinez, Man Utd còn để mắt đến Senne Lammens của Antwerp.

Man Utd đạt thỏa thuận cá nhân với Emiliano Martinez (Ảnh: Getty).

Cầu thủ người Bỉ đã bắt chính 4 trận đầu mùa nhưng bất ngờ bị loại khỏi đội hình thi đấu gần đây giữa lúc xuất hiện tin đồn chuyển nhượng. Tuy nhiên, Aston Villa cũng đã nhập cuộc, coi thủ môn 22 tuổi là phương án thay thế tiềm năng cho Martinez chuyển sang Man Utd.

Trong khi đó, cựu danh thủ Dwight Yorke, người từng khoác áo cả MU lẫn Aston Villa, tin rằng Martinez là lựa chọn lý tưởng cho Old Trafford. Ông nhận định: “Emi Martinez là thủ môn có cá tính mạnh, giàu kinh nghiệm, đã vô địch World Cup và là một trong những người xuất sắc nhất khi đối mặt trên chấm 11m.

Tôi từng tin rằng anh ấy chắc chắn sẽ đến Man Utd và việc thương vụ chưa thành công quả thực đáng tiếc. Dù ở lại Aston Villa cũng là một quyết định hợp lý với Martinez nhưng sẽ lý tưởng hơn nếu thủ môn này sang Man Utd”.