CLB Công an Hà Nội và các đội Đông Nam Á thi đấu ra sao ở Cúp C2 châu Á?

Kết quả của các đội Đông Nam Á ở lượt trận đầu tiên CLB Nam Định – Ratchaburi FC (Thái Lan): 3-1 Kaya-Iloilo (Philippines) - Tampines Rovers (Singapore): 0-3 Selangor FC (Malaysia) - True Bangkok United (Thái Lan): 2-4 Bắc Kinh Guoan (Trung Quốc) – CLB CAHN: 2-2 BG Pathum United (Thái Lan) - Pohang Steelers (Hàn Quốc): 0-1. Persib Bandung (Indonesia) - Lion City Sailors (Singapore): 1-1

CLB Nam Định là một trong 3 đội bóng thuộc Đông Nam Á có chiến thắng ở lượt trận đầu tiên Cúp C2 châu Á, diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9.

Đội đương kim vô địch V-League thắng Ratchaburi FC (Thái Lan) 3-1 tối 17/9, tại bảng F. Cùng có chiến thắng giống CLB Nam Định là các đội Tampines Rovers (Singapore) và Bangkok United (Thái Lan).

CLB Công an Hà Nội có trận hòa rất kịch tính trên sân của Bắc Kinh Guoan (Ảnh: CLB Công an Hà Nội).

Tối qua (18/9), CLB Tampines Rovers thắng đậm CLB Kaya-Iloilo (Philippines) 3-0 tại bảng H, còn True Bangkok United thắng Selangor FC (Malaysia) 4-2 ở bảng G. Cả hai chiến thắng này đều diễn ra trên sân đối phương.

Cũng trong tối qua, CLB Công an Hà Nội có trận hòa kịch tính với CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) ở bảng E. Đây được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất lượt trận đầu tiên của Cúp C2 châu Á mùa này.

Một trận đấu nữa cũng diễn ra rất kịch tính, đó là trận đấu giữa PG Patthum United (Thái Lan) với cựu vô địch châu Á Pohang Steelers (Hàn Quốc). Trận đấu này kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía Pohang Steelers.

Dù chiến thắng, nhưng đội cựu vô địch châu Á vẫn chưa thể chiếm ngôi đầu bảng H, do Tampines Rovers có chiến thắng rất đậm 3-0 trước Kaya-Iloilo đã nêu ở trên.

BG Pathum thua cựu vô địch châu Á Pohang Steelers (Ảnh: BG Pathum United).

Trận đấu còn lại liên quan đến các đội Đông Nam Á ở lượt trận đầu tiên, kết thúc với kết quả hòa 1-1 giữa CLB Persib Bandung (Indonesia) và Lion City Sailors (Singapore), tại bảng G. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử chính là đương kim Á quân của Cúp C2 châu Á.

Theo điều lệ của giải đấu này, 4 bảng đấu gồm E, F, G và H là các bảng dành cho các đội phía Đông châu Á (gồm các nền bóng đá đến từ Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Australia). Còn các bảng A, B, C và D là các bảng dành cho các đội phía Tây châu Á (Tây Á, Trung Á và Nam Á).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt ở vòng bảng, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Chỉ đến trận chung kết, các đội phía Đông châu Á và các đội phía Tây châu Á mới gặp nhau.

Ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của Cúp C2 châu Á 2025-2026 là CLB Al-Nassr (Saudi Arabia). Đây là đội bóng đang sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), cùng nhiều hảo thủ đẳng cấp thế giới như Joao Felix (Bồ Đào Nha), Sadio Mane (Senegal), Kingsley Coman (Pháp)…