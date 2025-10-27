Ngoại binh toả sáng phút cuối, CLB Nam Định chia điểm với SHB Đà Nẵng

Đương kim vô địch Nam Định có khởi đầu mùa giải đáng thất vọng khi đang xếp nửa sau bảng xếp hạng V-League mùa này, với việc chỉ giành được 7 điểm sau 7 vòng đấu.

CLB Nam Định tiếp đón Đà Nẵng với đội hình sức mẻ khi nhiều trụ cột không thể ra sân (Ảnh: Lâm Anh)

Nhiều trụ cột gặp chấn thương hoặc có thể trạng không tốt khiến đội chủ nhà không có đội hình mạnh nhất khi tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Thiên Trường. Thậm chí đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Kiên sớm nhận "gáo nước lạnh" chỉ sau 14 phút bóng lăn.

Xuất phát từ quả tạt khó chịu của Henen bên cánh phải, Anh Tuấn tung cú sút bị thủ môn Nguyên Mạnh cản phá. Bóng bật ra và Phi Hoàng có mặt đá bồi tung lưới đội chủ nhà.

Đương kim vô địch Nam Định gặp rất nhiều khó khăn trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là Đà Nẵng (Ảnh: Lâm Anh).

Bị thủng lưới sớm, tâm lý các cầu thủ Nam Định trở nên nặng nề và họ tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tăng cường sức ép với hàng loạt cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên những cú dứt điểm từ xa của Romulo và Lâm Ti Phông đều không đánh bại được thủ môn Văn Biểu - người có ngày thi đấu xuất sắc.

CLB Nam Định bế tắc trước Đà Nẵng cho đến phút 89 của trận đấu (Ảnh: Lâm Anh).

Tưởng như đội chủ nhà đã trắng tay trên sân nhà Thiên Trường thì ở phút 89, từ đường treo bóng chuẩn xác bên cánh trái, hậu vệ người Brazil Lucas Alves với chiều cao 1m93 đã bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Biểu, gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Đây cũng chính là bàn thắng giúp đương kim vô địch Nam Định giữ lại được một điểm trên sân nhà, nhưng họ tiếp tục gây thất vọng khi nối dài mạch trận không thắng trong suốt 2 tháng qua. Sau 8 vòng đấu, Nam Định chỉ xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, trong khi SHB Đà Nẵng đứng ở vị trí cuối bảng.

Đội hình xuất phát

CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Lucas Alves, Văn Vĩ, Văn Công, Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông, Văn Vũ, A Mít, Văn Đạt, Brenner.

SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Hồng Phúc, Phi Hoàng, Quốc Nhật, Anh Tuấn, Văn Long, Makaric, Henen.