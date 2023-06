Chỉ trích trọng tài thậm tệ, HLV Mourinho nhận án phạt nặng từ UEFA

Theo tờ Gazzetta dello Sport, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra quyết định treo giò HLV Mourinho 4 trận, sau hành vi chửi mắng trọng tài Anthony Taylor ở bãi đậu xe buýt.

"Ông là đồ ô nhục, một tên khốn nạn, một đống rác rưởi", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chửi mắng thậm tệ ông Anthony Taylor khi cho rằng vị trọng tài người Anh đã bênh vực Sevilla và qua đó giúp đội bóng Tây Ban Nha có lần thứ 7 lên ngôi vô địch Europa League.

HLV Mourinho chửi mắng trọng tài Anthony Taylor sau trận thua của AS Roma ở chung kết Europa League (Ảnh: Sport Italia).

Do mùa giải 2022-23 đã kết thúc nên án phạt của UEFA với Mourinho sẽ có hiệu lực từ mùa giải tới.

Đáng chú ý, một ngày sau khi bị HLV Mourinho chửi mắng, trọng tài Taylor cùng gia đình của mình tiếp tục bị nhiều cổ động viên (CĐV) AS Roma vây quanh ở sân bay ở Budapest (Hungary) và chửi bới không ngớt lời. Các CĐV này thậm chí còn có hành vi tấn công vị trọng tài của Premier League và ông phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát an ninh mới giữ được sự an toàn cho sức khỏe.

Theo tờ ESPN, mặc dù HLV Mourinho nhận án phạt nặng nhưng Anthony Taylor sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình thức trừng phạt nào từ UEFA dù trọng tài người Anh đưa ra quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết.

Trọng tài Taylor rút thẻ vàng với HLV Mourinho trong trận chung kết Europa League (Ảnh: Dailymail).

"PGMOL (cơ quan chịu trách nhiệm về đội ngũ trọng tài của bóng đá Anh) biết các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Anthony Taylor và gia đình ông bị quấy rối và lạm dụng tại sân bay Budapest.

Chúng tôi kinh hoàng trước sự lạm dụng phi lý, ghê tởm nhắm vào Anthony và gia đình khi ông ấy cố gắng tìm đường về nhà sau khi cầm còi trận chung kết UEFA Europa League. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho Anthony và gia đình ông ấy", PGMOL cũng lên tiếng bênh vực trọng tài Taylor.