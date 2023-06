Gây thù với HLV Mourinho, trọng tài bị CĐV tấn công, ném ghế

Trọng tài Anthony Taylor bị CĐV tấn công, ném ghế

Sau trận chung kết Europa League, HLV Mourinho đã ra tận nhà xe ở sân vận động Budapest để tổng sỉ vả trọng tài Anthony Taylor. Ông đã mắng "vua áo đen" người Anh là "đồ vô liêm sỉ" vì những quyết định gây bất lợi cho AS Roma. Đơn cử như tình huống không cho "Bầy sói" hưởng phạt đền sau khi Fernando để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa khép lại. Trong đoạn video trên mạng xã hội, trọng tài Anthony Taylor và gia đình đã bị một nhóm CĐV của AS Roma tấn công ở sân bay Budapest khi trở về Anh.

Trọng tài Anthony Taylor bị tấn công ở sân bay Budapest.

Theo ghi nhận, nhóm CĐV này đã ném về phía trọng tài Anthony Taylor những ngôn từ tệ hại. Không những vậy, họ còn hất nước, nhổ nước bọt và thậm chí quăng cả chiếc ghế về phía trọng tài người Anh.

Lực lượng an ninh sân bay Budapest khá vất vả để bảo vệ trọng tài Anthony Taylor và gia đình vào phòng chờ riêng. Một số người đi cùng ông đã bị những CĐV AS Roma đánh và phải nhờ lực lượng cảnh sát can thiệp.

HLV Mourinho nổi điên vì những quyết định của trọng tài Anthony Taylor (Ảnh: Getty).

Ngay lập tức, cơ quan quản lý trọng tài Anh (PGMOL) đã bình luận: "PGMOL đã theo dõi những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, trọng tài Anthony Taylor và gia đình đã bị quấy rối, lạm dụng tại sân bay Budapest.

Chúng tôi thực sự kinh hãi trước sự lạm dụng phi lý và ghê tởm nhắm vào ông Anthony Taylor và gia đình. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho ông ấy".

Không loại trừ khả năng, HLV Mourinho sẽ dính án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vì hành vi tấn công trọng tài. Không những vậy, CLB AS Roma cũng đối diện với nguy cơ nhận án phạt tương tự.