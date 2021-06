Chị em nhà Korda chung nhánh đấu tại giải golf US Women's Open

Dân trí Cặp đôi golfer hàng đầu cũng là 2 chị em nhà Korda, Jessica và Nelly đang cùng chung một nhánh, theo kết quả bốc thăm giải US Women's Open, nằm trong hệ thống Major.

Trước đây, Jessica và Nelly Korda từng nằm chung nhánh đấu ở một số giải thuộc hệ thống LPGA Tour, nhưng đây là lần đầu tiên, họ chung một nhánh tại giải đấu trong hệ thống Major.

Cặp đôi chị em này đều có đẳng cấp cao trong hàng ngũ các vận động viên (VĐV) nữ của làng golf thế giới. Riêng cô em Nelly Kordan hiện đang giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng các golf nữ thế giới.

Chị em nhà Korda chung nhánh đấu tại US Women's Open.

Nelly Korda năm nay 22 tuổi, cũng đã có 4 danh hiệu LPGA, nhưng cô chưa một lần vô địch các giải đấu trong hệ thống Major. Trong khi đó, cô chị Jessica Korda năm nay 28 tuổi, 6 lần vô địch các giải trong hệ thống LPGA. Nhưng cũng giống như Nelly, Jessica chưa lần nào đoạt danh hiệu tại các giải Major.

Đối thủ lớn nhất trong nhánh đấu của chị em nhà Korda tại US Women's Open 2021 là cựu vô địch So Yeon Ryu.

Trong khi đó, golfer nữ đang giữ vị trí số 1 thế giới là Ko Jin Young nằm chung nhánh đấu với Danielle Kang và Hannah Greene.

Còn các ứng cử viên nặng ký khác, gồm 2 VĐV từng đoạt Major Lexi Thompson và Brooke Henderson được xếp chung nhóm với nhà vô địch giải ANA Patty Tavatanakit.

US Women's Open sẽ diễn ra từ ngày 3 - 6/6, tại sân golf tuyệt đẹp Lake Course thuộc quần thể sân golf The Olympic Club, tại San Francisco (California - Mỹ).

Thiện Nhân