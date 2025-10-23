Ba "sao mai" tỏa sáng, Chelsea vùi dập Ajax 5-1

Ba tài năng trẻ đã ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên lập công tại UEFA Champions League, góp phần vào chiến thắng hủy diệt 5-1 của Chelsea trước Ajax chỉ với 10 người. Marc Guiu, Estevao và Tyrique George là những cái tên được vinh danh trong đêm thi đấu đáng nhớ này.

Sau hai trận thua liên tiếp, Ajax hành quân đến Stamford Bridge với áp lực nặng nề. Huấn luyện viên John Heitinga đang đứng trước nguy cơ bị sa thải, chắc chắn ông không mong muốn một khởi đầu tồi tệ như vậy. Tấm thẻ đỏ ở phút thứ 15 dành cho Kenneth Taylor sau pha vào bóng thô bạo với Facundo Buonanotte đã đẩy Ajax vào thế khó.

Pha phạm lỗi khiến Kenneth Taylor phải nhận thẻ đỏ trực tiếp (Ảnh: Getty).

Ajax nhanh chóng cảm nhận được bất lợi khi thi đấu thiếu người, khi Chelsea tận dụng triệt để quả đá phạt sau đó với đường chuyền sâu của Wesley Fofana vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Guiu đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League cho The Blues.

Phút 27, Moises Caicedo tiếp tục khẳng định sức mạnh của Chelsea bằng bàn thắng thứ hai từ cú sút đầy uy lực, khiến thủ môn kỳ cựu Remko Pasveer phải bó tay. Bóng chạm chân Josip Sutalo trước khi đi vào lưới nên bàn thắng của Chelsea được tính là pha phản lưới nhà của cầu thủ Ajax.

Khoảnh khắc sáng giá hiếm hoi của Ajax trong hiệp một thảm họa đến ở phút 33, khi Wout Weghorst thực hiện thành công cú sút 11m, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Trước đó, Tosin Adarabioyo đã giẫm vào chân của Raul Moro khi cầu thủ người Tây Ban Nha đột phá vào vòng cấm địa từ bên cánh phải, dẫn tới quả phạt đền.

Tuy nhiên, Weghorst nhanh chóng phá hỏng nỗ lực của chính mình khi phạm lỗi với Enzo Fernandez, trao cho Chelsea cơ hội khôi phục khoảng cách hai bàn. Đội trưởng Chelsea bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 45. Trước khi hiệp một khép lại, Estevao tiếp quản nhiệm vụ đá phạt đền sau khi bị Youri Baas phạm lỗi, ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League.

Dẫn trước 4-1 sau hiệp một, lại còn thi đấu hơn người, có thể nói ba điểm đã nằm trong tầm tay của Chelsea. Huấn luyện viên Enzo Maresca thực hiện ba sự thay đổi ngay sau giờ nghỉ, đưa Trevoh Chalobah, Andrey Santos và George vào sân. George chỉ mất ba phút để tạo ấn tượng khi đón đường bóng lỏng lẻo trong vòng cấm và tung cú sút hạ gục Pasveer, nâng tỷ số lên 5-1.

Tiền vệ George chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Một kỷ lục khác được thiết lập trong đêm hoàn hảo của đội bóng Ngoại hạng Anh khi Reggie Walsh ra sân, trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho Chelsea tại Champions League (17 tuổi 3 ngày). Walsh và các đồng đội đã giữ vững thế trận để giành chiến thắng vang dội, đưa Chelsea lên vị trí thứ 11, trong khi Ajax vẫn giậm chân tại chỗ ở cuối bảng xếp hạng mà không có điểm nào.