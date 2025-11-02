Chelsea thắng Tottenham, áp sát nhóm đầu Ngoại hạng Anh

Chelsea tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trước Tottenham Hotspur khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trong trận derby London, qua đó san bằng điểm số với chính đối thủ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ chậm hơn thường lệ, một phần do tiền vệ Lucas Bergvall của Tottenham phải rời sân sớm vì chấn động vùng đầu. Hai đội chơi giằng co ở khu trung tuyến, trước khi Chelsea dần chiếm thế chủ động.

Cơ hội đáng kể đầu tiên đến ở phút 20, khi Alejandro Garnacho tung cú dứt điểm buộc thủ môn Guglielmo Vicario trổ tài cản phá. Ngay sau đó, Joao Pedro tiếp tục thử vận may nhưng vẫn không thể đánh bại thủ thành người Ý.

Joao Pedro ăn mừng sau khi ghi bàn cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Bước ngoặt đến ở phút 34. Moises Caicedo thể hiện sức mạnh và sự quyết đoán trong pha tranh chấp với Micky Van de Ven, trước khi kiến tạo để Joao Pedro dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. Tiền đạo người Brazil suýt có cú đúp trước giờ nghỉ, song Vicario vẫn kịp phản xạ xuất sắc sau đường chuyền thuận lợi của Malo Gusto.

Tottenham chỉ có cơ hội rõ ràng ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp một, khi Mohammed Kudus dứt điểm buộc Robert Sanchez phải trổ tài cứu thua.

Sang hiệp hai, Chelsea tiếp tục kiểm soát thế trận, trong khi Tottenham gần như không tạo được sức ép đáng kể. The Blues bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi Enzo Fernandez và Reece James liên tiếp sút vọt xà. Pedro Neto cũng hai lần bị Vicario từ chối bàn thắng trong những phút cuối.

Tottenham thể hiện nhạt nhòa trước Chelsea dù có lợi thế sân nhà (Ảnh: Getty).

Những sự thay người muộn màng không giúp Tottenham cải thiện tình hình. Trận thua này khiến đội bóng của HLV Thomas Frank nối dài chuỗi trận không thắng trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên con số bốn, trong đó thua tới 3 trận, làm dấy lên sự thất vọng nơi người hâm mộ.

Ngược lại, Chelsea tiếp tục cho thấy sự tự tin khi làm khách tại sân của Tottenham, với sáu chiến thắng trong bảy lần gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này tạm thời đưa thầy trò HLV Enzo Maresca vươn lên nhóm dự Champions League.