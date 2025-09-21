CĐV đòi đuổi "tội đồ" Sanchez sau tấm thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử Chelsea

"Hãy đuổi Robert Sanchez ra khỏi câu lạc bộ của tôi ngay", một người hâm mộ Chelsea tức giận bày tỏ trên mạng xã hội X sau khi chứng kiến thủ thành Robert Sanchez nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân chỉ sau 4 phút bóng lăn ở trận "đại chiến" giữa Man Utd và Chelsea trên sân Old Trafford.

Trong pha tấn công nhanh ở trung lộ của Man Utd, tân binh Bryan Mbeumo vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự Chelsea buộc Sanchez phải băng ra vòng cấm và phạm lỗi với tiền đạo người Cameroon để tránh cho đội nhà phải nhận bàn thua sớm.

Robert Sanchez phạm lỗi với Bryan Mbeumo ngoài vòng cấm khi cố gắng ngăn cản pha ghi bàn của đối phương (Ảnh: Getty).

Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi Sanchez rời sân (Ảnh: Getty).

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi thủ thành người Tây Ban Nha khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 4 phút. Theo thống kê từ Opta, đây là chiếc thẻ đỏ sớm nhất trong lịch sử của Chelsea tại Premier League và là thẻ đỏ sớm thứ ba đối với một thủ môn trong lịch sử giải đấu.

Với việc Sanchez nhận thẻ đỏ sớm, HLV Maresca phải rút cầu thủ trẻ người Brazil Estevao ra sân để thủ môn dự bị Filip Jorgensen vào sân. Nhưng mọi chuyện sớm trở nên tồi tệ hơn đối với Chelsea khi Man Utd nhanh chóng lập cú đúp bàn thắng ở phút 14 và 36, lần lượt do công của Bruno Fernandes và Casemiro.

Tuy nhiên ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, Casemiro cũng phải rời sân khi nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Enzo Fernandez, đưa cục diện trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong hiệp 2, Chelsea đã chơi tấn công mạnh mẽ và có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 80 khi Trevoh Chalobah bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ thành Altay Bayindir. Dù vậy đó là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, giúp Man Utd giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Chelsea.

Trận thua này khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi Man Utd vươn lên vị trí thứ 10 sau 5 vòng đấu. Đáng chú ý, nhiều CĐV Chelsea lấy làm tức giận trước việc thủ thành Robert Sanchez phải nhận thẻ đỏ quá sớm khiến đội nhà thua trận.

"Robert Sanchez không đủ giỏi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đủ giỏi! Thật là một kẻ ngốc và lại khiến chúng ta phải trả giá đắt nữa!", một CĐV Chelsea bày tỏ.

"Sanchez đúng là một kẻ ngốc. Pha bóng không quá nguy hiểm để anh ta phải lao ra phạm lỗi một cách ngu ngốc như vậy", người thứ hai nói.

"Tốt nhất là bán Sanchez đi nếu Chelsea muốn tiếp tục cạnh tranh danh hiệu mùa này", thêm một người nữa khẳng định.

Bình luận trong chương trình Game Day Phone-In của kênh Talksport, chuyên gia bóng đá Jamie O'Hara cũng bày tỏ cảm giác sốc nặng khi chứng kiến Sanchex nhận thẻ đỏ từ sớm. "Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Thật là một khoảnh khắc khó tin. Anh đang làm gì vậy Sanchez? Anh ấy đã giết chết Chelsea chỉ trong mười phút đầu tiên của trận đấu".

Đáng chú ý, sau trận đấu, thủ thành Robert Sanchez đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Chelsea trên mạng xã hội X. "Hôm nay tôi thành thật xin lỗi các bạn vì điều đó, toàn đội đã nỗ lực hết mình trong hiệp 2 nhưng không thể hoàn thành", thủ thành người Tây Ban Nha chia sẻ.