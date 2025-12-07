Chelsea hòa Bournemouth, tiếp tục hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Chelsea đã trải qua trận đấu thứ hai không thể ghi bàn tại Ngoại hạng Anh 2025-26, khi chỉ giành được một điểm trong chuyến làm khách đầy kịch tính trước Bournemouth. Dù kết quả hòa không bàn thắng này giúp The Blues kéo dài chuỗi bất bại trên sân khách ở mọi đấu trường lên con số bảy (thắng 5, hòa 2), nhưng lại khiến họ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 8 điểm, đẩy tham vọng vô địch ngày càng xa vời.

Không thắng trong 5 trận đấu gần nhất (hòa 1, thua 4), Bournemouth nhập cuộc đầy hứng khởi, dồn ép Chelsea ngay từ những phút đầu. Phút thứ 4, sân Vitality như nổ tung khi Antoine Semenyo đưa bóng vào lưới từ một pha lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Evanilson đã rơi vào thế việt vị.

Antoine Semenyo sút tung lưới Chelsea ngay phút thứ 4 (Ảnh: Getty).

VAR không công nhận bàn thắng của Bournemouth do lỗi việt vị (Ảnh: Getty).

Chelsea dần lấy lại thế trận sau những phút đầu bối rối, nhưng hàng công vẫn tỏ ra thiếu đột biến, đặc biệt sau khi Liam Delap phải rời sân vì chấn thương ở phút 32.

Bournemouth tiếp tục là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một. Phút 35, cú sút chìm của Semenyo bị thủ môn Robert Sanchez đẩy bóng đúng vào vị trí của Evanilson, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm hụt dù ở tư thế thuận lợi. Kết thúc hiệp một, HLV Andoni Iraola chắc chắn là người hài lòng hơn khi đội bóng của Enzo Maresca không tung nổi cú sút trúng đích nào và liên tục bị đẩy vào thế bị động.

Bước sang hiệp hai, Chelsea cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khâu tấn công, đội khách liên tục gây sức ép lên khung thành của cựu thủ môn Đorđe Petrovic. Alejandro Garnacho tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất với cú đánh đầu hiểm hóc khiến Petrovic phải vất vả cản phá. Thế trận giằng co khi thời gian trôi về cuối, và chấn thương của người chơi nổi bật ở hàng thủ là Marcos Senesi đã khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong khâu phòng ngự.

Chelsea lép vế trước đội chủ nhà Bournemouth (Ảnh: Getty).

Dù đã ghi bàn trong 13 trận Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea lại thể hiện sự thiếu sắc bén ở tuyến đầu trong trận đấu này, đồng thời không ít lần chao đảo ở tuyến dưới. Một cú sút xa rất nguy hiểm khác của Semenyo thậm chí buộc Sanchez phải tung người cứu thua. Do đó, The Blues khó có thể phàn nàn về kết quả hòa.

Trận đấu này kéo dài chuỗi không thắng của Bournemouth trước Chelsea lên 8 lần đối đầu gần nhất ở Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 4). Dù màn trình diễn năng nổ giúp họ cải thiện phần nào tinh thần, việc chỉ có một điểm vẫn khiến Cherries tiếp tục đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Với Chelsea, việc đánh rơi 5 điểm sau hai vòng đấu gần nhất khiến họ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 8 điểm, và tham vọng vô địch đang ngày một xa vời khi The Blues chỉ đứng thứ tư.