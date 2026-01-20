Á quân SEA Games Đoàn Thu Hằng chia tay tuyển điền kinh

Theo nguyện vọng của tuyển thủ Đoàn Thu Hằng, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam không đề xuất vận động viên vào danh sách tập huấn chuyên môn từ tháng 1 năm nay.

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng ở SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đoàn Thu Hằng đã giành huy chương bạc nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ tại SEA Games 33 vừa qua, sau Nguyễn Thị Oanh. Tuyển thủ người Quảng Ninh đã chia sẻ ngay trên bục nhận huy chương tại Thái Lan rằng SEA Games 33 là kỳ Đại hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của bản thân.

Qua tìm hiểu, Đoàn Thu Hằng muốn hướng đến công tác huấn luyện chuyên môn điền kinh trẻ tại đơn vị chủ quản Quảng Ninh. Vì thế, cô bày tỏ nguyện vọng chia tay đội tuyển quốc gia sau SEA Games 33 và được chấp thuận.

Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có phương án nhân sự thay thế Đoàn Thu Hằng để bổ sung vào nhóm 3.000m chướng ngại vật nữ, tiếp tục tập huấn cùng tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vào thời điểm này.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tập luyện từ tháng 1 và có nhiều giải đấu quốc tế năm nay.