Chuyên gia nói thẳng thắn về trình độ bóng đá Malaysia so với Việt Nam

Hôm qua (13/4), U17 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước U17 Malaysia ở trận mở màn giải U17 Đông Nam Á. Sau trận đấu, tờ Makan Bola (Malaysia) thừa nhận U17 Việt Nam quá mạnh so với Malaysia.

Chuyên gia Mustaqim Mazlan cũng thừa nhận thực tế này. Ông chia sẻ: “Thành thực mà nói, tôi không nghĩ U17 Malaysia có thể cạnh tranh với U17 Việt Nam”.

U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với Malaysia (Ảnh: FAM).

Vị chuyên gia này cũng cho rằng bóng đá Việt Nam cách biệt quá xa so với Malaysia: “Tôi chưa có nhiều thời gian nghiên cứu cách xây dựng hệ thống bóng đá trẻ của Việt Nam. Nhưng nếu nhìn vào những năm gần đây, tôi thấy họ đã phát triển đạt mức độ cạnh tranh ở châu Á.

Còn bóng đá Malaysia lại ngày càng phát triển tệ hơn. Đội bóng không đủ khả năng tham dự cúp châu Á. Thậm chí, ở cấp độ Đông Nam Á, Malaysia cũng không thể cạnh tranh nổi. Tôi vẫn nhớ vào năm 2023, tôi có cơ hội xem trận giao hữu giữa U13 AMD (Malaysia) và một đội bóng ở cấp độ U13 của Việt Nam.

Tôi khá bất ngờ về sự khác biệt đáng kể về chất lượng, kỹ thuật lẫn thể lực của hai đội. Đội U13 của Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Họ nhanh nhẹn và chín chắn trong việc giải quyết các tình huống trong trận đấu”.

Chuyên gia Malaysia thừa nhận bóng đá nước nhà cần phải học hỏi bóng đá Việt Nam (Ảnh: FAM).

Chuyên gia Mustaqim Mazlan nói thêm về thực tế buồn của bóng đá Malaysia: “U13 AMD đã thất bại toàn diện ở trận đấu đó. Tệ hại, đội bóng của Malaysia không có định hướng triển khai bóng. Nếu đội ngũ phát triển bóng đá của Malaysia không học hỏi gì từ trận đấu đó, chúng ta rất khó cạnh tranh ở cấp độ cao.

Hiện tại, không có tài năng trẻ nào của Malaysia thực sự nổi bật. Tôi không có ý định đổ lỗi cho ai cả nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho điều này?”.

Cuối bài viết, nhà phân tích bóng đá này kết luận: “Chúng ta không cần phải học hỏi ở Nhật Bản xa xôi. Việc học hỏi từ bóng đá Việt Nam là điều cần thiết cho Malaysia ở thời điểm này”.