Thua đậm U17 Việt Nam, U17 Malaysia vẫn được khen ngợi

Tại giải U17 Đông Nam Á năm nay, các đội U17 Việt Nam, Malaysia nằm chung bảng A với các đội U17 Indonesia và Timor Leste.

Ở lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra hôm qua (13/4), U17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam 0-4. Dù thất bại nặng nề, nhưng thật ngạc nhiên là U17 Malaysia vẫn nhận được lời khen từ đội chủ nhà Indonesia.

U17 Malaysia (áo vàng) thua đậm U17 Việt Nam hôm 13/4 (Ảnh: VFF).

HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia nói: “Tôi biết U17 Malaysia vừa mới thua U17 Việt Nam 0-4, nhưng không có nghĩa họ là đội yếu. U17 Malaysia vẫn có điểm đáng chú ý, tôi biết cách đội bóng này hình thành và vận hành”.

“Các cầu thủ U17 Malaysia hiện nay đã gắn bó với nhau khá lâu tại Học viện bóng đá Muchtar Bahari ở Malaysia. Tôi biết HLV trưởng của đội tuyển U17 Malaysia, tôi cũng biết về cố vấn chuyên môn của đội này là ông Ong Kim Swee. Họ là những người bạn của tôi.

Chúng tôi không đánh giá thấp U17 Malaysia, chúng tôi tôn trọng họ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, U17 Indonesia sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trước U17 Malaysia”, HLV Kurniawan Dwi Yulianto nói thêm.

Ở lượt trận thứ 2 thuộc bảng A giải U17 Đông Nam Á, U17 Indonesia sẽ gặp U17 Malaysia vào ngày 16/4. Ở lượt trận đầu tiên, U17 Indonesia thắng Timor Leste 4-0. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo đang cùng với đội tuyển U17 Việt Nam dẫn đầu bảng A, mỗi đội có 3 điểm, cùng chỉ số phụ.

HLV Kurniawan của U17 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Dù được đánh giá cao hơn so với U17 Malaysia trước lượt trận thứ nhì vòng bảng, nhưng HLV Kurniawan của U17 Indonesia vẫn tỏ ra khiêm nhường khi chia sẻ: “Tôi luôn dặn các cầu thủ của mình rằng chúng tôi cần kết thúc việc ăn mừng chiến thắng trước Timor Leste. U17 Indonesia cần phải tập trung vào trận đấu sắp diễn ra với U17 Malaysia”.

“Điều rất quan trọng mà tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ của mình, đó là luôn có tinh thần hướng về chiến thắng. Tôi sẽ không ngừng nhắc nhở các học trò của tôi về điều này”, vẫn là lời của cựu tiền đạo khét tiếng của bóng đá Indonesia, hiện dẫn dắt đội U17 nước này.

Cùng ngày với trận U17 Indonesia gặp U17 Malaysia, tại bảng A giải Đông Nam Á 2026 sẽ có trận đấu giữa U17 Việt Nam và Timor Leste.

Theo điều lệ của giải đấu, 3 đội đứng đầu 3 bảng, cùng với đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất vòng bảng, sẽ giành quyền vào bán kết.