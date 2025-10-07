CĐV Malaysia chỉ trích FAM sau khi FIFA tung “bằng chứng đầy đủ”

Hôm qua (6/10), FIFA đã công bố "bằng chứng đầy đủ" cho hành động kỷ luật đối với FAM và 7 cầu thủ, nêu rõ sự không nhất quán trong các tài liệu gốc được nộp. Theo đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ - Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal - bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 60 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Joao Figueiredo là một trong bảy cầu thủ bị FIFA phạt (Ảnh: Getty).

Trên trang Facebook của tờ New Straits Times, nhiều người Malaysia đã bày tỏ sự bức xúc. Mark Wong đặt câu hỏi về độ tin cậy của các tuyên bố về nguồn gốc tổ tiên của cầu thủ, cho rằng "thật khó tin" khi các cầu thủ Argentina lại có thể truy tìm nguồn gốc Malaysia thực sự. "Đó thực sự là một câu chuyện cổ tích", ông viết.

Kandeah Subramaniam mô tả sự việc là "một vở kịch quốc tế đáng xấu hổ không hồi kết", nhấn mạnh rằng danh dự của đất nước Malaysia đang bị "hủy hoại".

Simon Lee kêu gọi trách nhiệm giải trình, yêu cầu bất kỳ khoản tiền phạt nào do FIFA áp đặt phải do chính FAM chi trả. "Nếu thực sự cần phải nộp phạt, thì số tiền đó phải được trích từ tiền túi của FAM chứ không phải từ ngân sách công", ông nói.

Bruce Leong cảnh báo rằng việc tiếp tục phủ nhận sẽ chỉ làm xấu đi danh tiếng của FAM. "FAM càng cố gắng bác bỏ, thì sự bối rối càng sâu sắc hơn", ông nhận xét.

Alan Tan tự hỏi rằng tại sao FIFA có thể tra được nguồn gốc không hợp lý của các cầu thủ nhập tịch trong khi cơ quan nhập cảnh của Malaysia lại không biết. "Các bạn phải tự hỏi rằng nếu FIFA có thể xác định rõ ràng nguồn gốc trong giấy khai sinh của các cầu thủ thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Malaysia đang làm gì?".

Cư dân mạng Cui Weiji mỉa mai cách xử lý vấn đề của Liên đoàn Bóng đá Malaysia: "FAM quên giải thích với FIFA rằng thông tin sai lệch và tài liệu bị làm giả được coi là "lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nhân viên", chứ không phải hành vi sai trái".

Cổ động viên Dennis Lim cho rằng Malaysia quá vội vàng trong việc cạnh tranh ngôi vị hàng đầu tại bóng đá Đông Nam Á nên đã mắc lỗi. "Muốn trở thành thế lực của bóng đá Đông Nam Á mà phải sử dụng chiêu trò tinh quái này, đưa bao nhiêu cầu thủ giả nguồn gốc châu Á vào đội tuyển Malaysia".

Sự thất vọng cũng hướng về phía các cầu thủ, tài khoản Hasbullah Pit bình luận: "Người dân Malaysia đã bị lừa, tôi tin rằng 7 cầu thủ tự nhận ông bà của họ là người Malaysia".

Trong khi đó, một số người khác thúc giục FAM chấp nhận án phạt của FIFA và tiếp tục. "Có gì phải tranh cãi chứ? Đừng để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hãy tự nhủ rằng án phạt không quá nặng nề", tài khoản Bg Nan cho biết.