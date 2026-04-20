HLV U17 Indonesia lên tiếng khi đội nhà dừng bước ngay ở vòng bảng

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Dù đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng trong trận đấu với U17 Việt Nam ở lượt trận cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á tối 19/4 nhưng U17 Indonesia chỉ giành kết quả hòa với tỷ số 0-0. Với kết quả này, đội bóng xứ vạn đảo đã dừng bước ngay từ vòng bảng giải đấu.

U17 Indonesia bị loại sau trận hòa trước U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Điều đáng nói, trong trận đấu với U17 Việt Nam, U17 Indonesia lại thi đấu khá thận trọng và không dám đẩy cao đội hình. Ngay cả thời điểm cuối trận, họ cũng hướng tới nhiệm vụ giữ sạch lưới, nhiều hơn là ghi bàn.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên U17 Indonesia dừng bước ngay ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á sau 4 kỳ liên tiếp vào bán kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kurniawan Dwi Yulianto cho biết: “Chúng tôi chỉ giành kết quả hòa trước U17 Việt Nam và không thể lọt vào bán kết. Cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm về thành tích không tốt của đội bóng.

Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã chiến đấu và thực hiện đúng kế hoạch của tôi trong suốt trận đấu”.

Dù U17 Indonesia thi đấu khá thận trọng trước U17 Việt Nam nhưng cựu danh thủ lừng danh của bóng đá xứ vạn đảo vẫn khẳng định chiến thuật được áp dụng khả thi. Tuy nhiên, ông cho rằng hàng công của U17 Indonesia chưa thực sự dứt điểm tốt.

Nỗi buồn của HLV Kurniawan Dwi Yulianto sau khi đội nhà bị loại ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: CNN Indonesia).

HLV Kurniawan Dwi Yulianto nói thêm: “Chúng tôi đã cố gắng chơi phòng ngự nhưng khâu tấn công chưa đạt hiệu quả tối ưu. Đây là bài học lớn với toàn đội, để chúng tôi có thể chuẩn bị cho giải U17 châu Á vào tháng sau”.

Theo báo giới Indonesia, Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) sẽ không sa thải HLV Kurniawan Dwi Yulianto. Thay vào đó, họ tiếp tục đặt niềm tin vào vị HLV này dẫn dắt U17 Indonesia thi đấu ở giải U17 châu Á. Mục tiêu của đội bóng xứ vạn đảo là giành vé tham dự World Cup U17, thành tích mà họ đã làm được vào năm ngoái cùng HLV Nova Arianto.