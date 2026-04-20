Báo Indonesia bình luận khi đội nhà bị loại sau trận gặp U17 Việt Nam

U17 Việt Nam hòa 0-0 U17 Indonesia, khiến đội chủ nhà bị loại

Ở lượt trận cuối bảng A giải U17 Đông Nam Á vào tối 19/4, U17 Việt Nam đã hòa 0-0 trước U17 Indonesia. Với kết quả này, U17 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết gặp U17 Australia, còn U17 Indonesia bị loại.

U17 Indonesia bị loại sau trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Bình luận về trận đấu này, tờ Bola tỏ ra thất vọng. Tác giả Radifa Arsa viết: “U17 Indonesia không làm được nhiều điều trước U17 Việt Nam. Garuda Muda (biệt danh của các đội tuyển trẻ Indonesia) không thể tạo nên điều kỳ diệu trước lối chơi pressing mạnh mẽ của đối thủ.

U17 Indonesia đã hài lòng với kết quả hòa 0-0 trước U17 Việt Nam, bất chấp việc điều đó khiến đội bóng dừng bước ngay từ vòng bảng.

Thực tế, U17 Việt Nam đã kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu. Đội bóng của HLV Roland gây sức ép liên tục và tấn công khá thoải mái về phía khung thành của U17 Indonesia. Đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto không gây ra nhiều đe dọa cho hàng thủ của U17 Việt Nam”.

Tờ CNN Indonesia giật tít: “U17 Indonesia chính thức dừng bước ở giải U17 Đông Nam Á”. Trong bài viết, tác giả bình luận: “U17 Indonesia đã bị loại sau trận hòa 0-0 trước U17 Việt Nam.

Đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước U17 Việt Nam ở trận đấu quyết định. U17 Indonesia không thể xuyên thủng lưới U17 Việt Nam. Thậm chí, đội bóng xứ vạn đảo may mắn không bị thủng lưới khi đối thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Thủ môn Abdillah Ishak đã chơi xuất sắc nhưng điều đó không thể mang tới điều thần kỳ cho U17 Indonesia. Việc chỉ giành 1 điểm trong trận đấu với U17 Việt Nam khiến cho thầy trò Kurniawan Dwi Yulianto sớm dừng bước”.

U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt trước U17 Indonesia (Ảnh: VFF).

Tờ CNN Indonesia cũng tiết lộ nhiều thành viên của U17 Indonesia đã bật khóc sau trận đấu với U17 Việt Nam. “HLV Kurniawan Dwi Yulianto cũng không thể giấu nổi nỗi đau buồn. Mặc dù ông không rơi lệ như những cầu thủ trẻ nhưng nét mặt của ông thể hiện rõ sự buồn bã”, tờ báo của Indonesia bình luận.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport kêu gọi U17 Indonesia cần sốc lại tinh thần và nhìn nhận lại những sai lầm ở giải U17 Đông Nam Á để hướng tới giải U17 châu Á diễn ra vào tháng 5. Đó là giải đấu có tính chất quyết định tới tấm vé tham dự World Cup.

Ở giải đấu đó, U17 Indonesia nằm chung bảng với Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Còn U17 Việt Nam sẽ đối đầu với Yemen, Hàn Quốc và UAE. Chỉ cần vượt qua vòng bảng (nằm trong top 2 đội dẫn đầu), các đội sẽ có vé tham dự World Cup U17.

Trước mắt, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á vào lúc 19h30 ngày 22/4.