CĐV Indonesia phẫn nộ, muốn sớm sa thải HLV Patrick Kluivert

Đội tuyển quốc gia Indonesia đã phải chịu thất bại 0-1 trước Iraq ở trận đấu thứ 2 vòng loại thứ tư World Cup 2026 trên SVĐ King Abdullah Sports City (Saudi Arabia) diễn ra rạng sáng nay (12/10, giờ Việt Nam).

Thất bại này đồng nghĩa với việc Indonesia sẽ không thể giành vé tham dự World Cup 2026, sau khi đã để thua Saudi Arabia trước đó. HLV Patrick Kluivert đã trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông và người hâm hộ bóng đá Indonesia, khi không thể giúp đội nhà lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

CĐV Indonesia đòi sa thải HLV Patrick Kluivert sau thất bại trong mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 (Ảnh: Instagram).

Hashtag (còn được gọi là dấu thăng (#), là một biểu tượng hoặc ký tự đặc biệt xuất hiện trước một từ hoặc cụm từ trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến) "Sa thải Kluivert" hay "Kluivert biến đi" đã lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Twitter đến Instagram. Hashtag này xuất hiện dày đặc trong phần bình luận trên tài khoản chính thức của đội tuyển quốc gia Indonesia sau thất bại trước Iraq.

Những người sử dụng hashtag này bày tỏ sự thất vọng với Kluivert, bao gồm cả về chiến lược và cách lựa chọn cầu thủ của nhà cầm quân 49 tuổi ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 và khiến đội bóng xứ vạn đảo nhận 2 trận thua liên tiếp.

Theo Opta, trong 8 trận đấu dưới quyền chiến lược gia người Hà Lan, đội tuyển Indonesia chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh đó, Indonesia chỉ có trận hòa trước Lebanon và nhận tới 4 thất bại trước các đội bóng lớn như Australia, Nhật Bản, Saudi Arabia và mới nhất là Iraq.

Với 11 bàn thắng ghi được nhưng để lọt lưới tới 15 bàn, trung bình gần 2 bàn mỗi trận, hàng thủ Indonesia đang trở thành "điểm đen" không thể khắc phục. Tỷ lệ thắng chỉ đạt 37,5% cùng hiệu số bàn thắng bại âm (-4) là con số đáng báo động.

Trận thua Iraq là giọt nước tràn ly khi Kluivert bị chỉ trích vì lối chơi thiếu sáng tạo, chiến thuật nghèo nàn và sự bảo thủ trong cách dùng người.

"Toàn bộ mục đích của việc thay đổi HLV là nhằm tăng cơ hội tham dự World Cup của Indonesia, nhưng hóa ra Patrick Kluivert còn tệ hơn cả Shin Tae Yong trước đó. Không có chiến thuật, không có giải pháp tốt. Phải sa thải Patrick Kluivert ngay lập tức", một cổ động viên (CĐV) Indonesia bày tỏ.

"Hãy biến nó thành một bài học để tìm ra một HLV có kinh nghiệm và trình độ hơn Kluivert. Ông ta chẳng mang lại tích sự gì. Hy vọng năm 2030 thì Indonesia sẽ có vé dự World Cup", một CĐV khác bình luận.