Cầu thủ Phillippines ôm mặt khóc sau chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam

Sau 120 phút thi đấu căng thẳng và kịch tính, trận chung kết giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Philippines buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Các cô gái Philippines đã bản lĩnh vượt qua nhà đương kim vô địch Việt Nam để chạm tay vào tấm HCV SEA Games 33.

Trên sân, Ban huấn luyện đội bóng cùng các cô gái áo trắng lao vào ôm lấy nhau như một cách giải tỏa sau áp lực đè nặng suốt trận chung kết.

Thủ môn McDaniel trở thành người hùng của Philippines khi xuất sắc cản phá cú sút quyết định của Trần Thị Thu trong loạt luân lưu, qua đó mang về chiến thắng nghẹt thở và tấm HCV lịch sử.

Niềm vui vỡ òa, thủ môn McDaniel khoác trên mình lá cờ Tổ quốc chạy khắp sân ăn mừng chiến thắng.

Những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười dần hiện ra, một trận đấu có nhiều tranh cãi nhưng quan trọng tỉ số cuối cùng đem chiến thắng về cho nữ Philippines.

Không giấu được xúc động, nhiều cầu thủ chạy về phía khán đài để chia sẻ niềm vui với người hâm mộ đã đồng hành và tiếp lửa suốt hành trình.

Niềm vui vỡ òa lan nhanh khắp đội hình khi ban huấn luyện cùng các cầu thủ nắm tay, nhảy múa và hô vang trong khoảnh khắc đăng quang.

Trước đó, ở trận bán kết, các cô gái Philippines cũng từng gieo nỗi buồn cho tuyển Việt Nam khi ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối, mở ra hành trình thăng hoa dẫn tới tấm HCV.

Các cầu thủ Philippines rạng rỡ trên bục nhận huy chương, nâng cao tấm HCV SEA Games 33.