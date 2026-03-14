Cầu thủ nữ Iran tổn thương khi bị gọi là “kẻ phản quốc”

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 được tổ chức tại Australia và trùng với thời điểm Mỹ cùng Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, khiến Lãnh tụ Tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là Ali Khamenei thiệt mạng.

HLV Marziyeh Jafari thừa nhận tinh thần của các cầu thủ Iran bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, các cầu thủ nữ Iran đã không hát quốc ca trong trận đấu mở màn giải bóng đá nữ châu Á gặp Hàn Quốc. Sau đó, người dẫn chương trình của Đài phát thanh - truyền hình quốc gia Iran, Mohammad Reza Shahbazi, cho rằng hành động của các cầu thủ thể hiện sự thiếu lòng yêu nước và gọi họ là “những kẻ phản bội trong thời chiến”.

Phát biểu của người dẫn chương trình khiến cho HLV tuyển nữ Iran, Marziyeh Jafari, cảm thấy không hài lòng. Trong một tuyên bố được đăng tải trên kênh Telegram của Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) vào ngày 13/3 (sau đó đã bị xóa) HLV Jafari cho biết nhiều cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và thậm chí khiến một số người tìm cách xin tị nạn tại Australia.

Bà Marziyeh Jafari thừa nhận: “Các cô gái của chúng tôi đã bị ảnh hưởng ngay trong trận đấu đầu tiên bởi bầu không khí nặng nề được tạo ra xung quanh họ.

Nhưng sai lầm lớn hơn thuộc về những người ở trong nước. Họ không hiểu được hoàn cảnh của đội bóng và lại kêu gọi hành động chống lại chính những người con gái của đất nước này”.

Bà Jafari cho biết bà đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Iran theo đuổi vụ việc, bởi những phát biểu đó đã tác động tiêu cực đến tâm lý cầu thủ.

Mohaddeseh Zolfi ban đầu đồng ý ở lại Australia nhưng cuối cùng đã quyết định trở về Iran (Ảnh: EPA).

Bà nhấn mạnh: “Tôi đã đề nghị liên đoàn làm rõ vấn đề này, bởi nó ảnh hưởng tới tinh thần các cầu thủ và chúng tôi phải gánh chịu hậu quả. Tôi tin rằng nếu bầu không khí đó không xuất hiện, sẽ không có bất kỳ cầu thủ nào ở lại Australia”.

Trong tuần này, chính phủ Australia đã cấp thị thực nhân đạo cho 5 cầu thủ Iran xin tị nạn trong thời gian diễn ra giải đấu. Hai thành viên khác của đội cũng được chấp thuận tị nạn vào ngày 11/3, trong khi một cầu thủ đã quyết định trở về Iran.

HLV Jafari tiết lộ cảnh sát Australia đã nhiều lần làm việc trực tiếp với các cầu thủ, cố gắng thuyết phục họ ở lại trong bối cảnh tình hình chính trị nhạy cảm.

“Cảnh sát Australia đã nhiều lần mời các cầu thủ làm việc riêng để thuyết phục họ ở lại, trong bối cảnh bầu không khí chính trị đang dâng cao,” bà nói.

Tuy nhiên, theo HLV Jafari, phần lớn thành viên của đội tuyển đã từ chối đề nghị này. “May mắn là đa số cầu thủ đã trả lời từ chối. Ngay cả Mohaddeseh Zolfi, người ban đầu đồng ý, cũng đã thay đổi quyết định và sẽ trở về Iran cùng đội”, bà cho biết.

HLV Jafari cũng bác bỏ những tin đồn liên quan đến hai cầu thủ Golnoosh Khosravi và Afsaneh Chatrenoor, khẳng định họ vẫn đang ở cùng cả đội tại Malaysia trước khi toàn đội trở về Iran.