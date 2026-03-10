5 nữ cầu thủ đội tuyển Iran ở lại Australia sau Asian Cup

Vụ việc 5 nữ cầu thủ đội tuyển quốc gia Iran gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi rời bỏ nơi đóng quân để xin ở lại Australia đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế những giờ qua.

Đội nữ Iran chào cờ và hát quốc ca trước trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026 (Ảnh: Getty).

Theo Reuters, nhóm cầu thủ này đã thoát khỏi sự giám sát của ban quản lý đội tuyển tại Gold Coast và tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát bang Queensland. Hiện tại, họ đã được đưa tới một địa điểm an toàn để đảm bảo quyền bảo hộ cá nhân.

Sự việc bắt nguồn từ quyết định chấn động trên sân cỏ ngay từ trận ra quân ngày 2/3. Trong nghi thức chào cờ, toàn bộ các cầu thủ đã đứng im lặng, không cất tiếng hát quốc ca.

Dù phía đội tuyển Iran không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào, nhưng hành động này đã ngay lập tức bị khán giả tại quê nhà lên án gay gắt. Dưới sức ép nặng nề từ dư luận trong nước, trong hai trận đấu kế tiếp gặp chủ nhà Australia và Philippines, các cầu thủ Iran đã thực hiện hát quốc ca và chào theo nghi thức. Tuy nhiên, sự thay đổi này dường như không thể xoa dịu được nỗi lo sợ về những hệ lụy mà họ phải đối mặt khi hồi hương.

Sau trận thua 0-2 trước Philippines vào ngày 8/3, một làn sóng ủng hộ từ cộng đồng người Iran tại Australia đã bao vây xe buýt của đội tuyển với những khẩu hiệu khẩn thiết như "hãy cứu lấy các cô gái". Một số nhân chứng và nhà hoạt động nhân quyền còn khẳng định đã nhìn thấy các cầu thủ đưa tín hiệu tay cầu cứu quốc tế từ bên trong xe.

Vụ việc đã nhanh chóng lan rộng ra tầm quốc tế. Trên mạng xã hội, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Australia Anthony Albanese không được để các cầu thủ bị buộc trở về nước.

Ông Trump thậm chí khẳng định Mỹ sẵn sàng tiếp nhận nhóm cầu thủ này nếu phía Australia từ chối. Trong khi đó, các tổ chức bóng đá lớn như FIFA và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) tuyên bố đang nỗ lực liên lạc và đặt ưu tiên hàng đầu vào sự an toàn của các vận động viên.

Về phía chính quyền sở tại, ngoại trưởng Australia Penny Wong tái khẳng định lập trường ủng hộ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái Iran nhưng từ chối bình luận trực tiếp vào vụ việc cụ thể này.

CĐV Iran tại Australia vây kín xe bus thể hiện sự ủng hộ các tuyển thủ nữ (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, trợ lý ngoại trưởng Matt Thistlethwaite cũng lưu ý rằng quy trình xin ở lại Australia sẽ không có ngoại lệ đặc biệt nào dành cho các thành viên đội bóng. Điều này đặt ra một dấu hỏi lớn về lộ trình pháp lý sắp tới cho 5 cô gái đang tìm cách ở lại.

Trong khi các học trò đang tìm kiếm một tương lai mới tại xứ sở chuột túi, HLV trưởng Marziyeh Jafari lại bày tỏ thái độ trái ngược khi khẳng định mong muốn sớm được trở về Iran để đoàn tụ cùng gia đình.