Trọng tài mắc sai lầm vô cùng khó hiểu, CĐV thốt lên ngán ngẩm

Tình huống xảy ra ở phút 86 trong trận đấu giữa Union La Calera và La Serena ở vòng 20 giải vô địch quốc gia Chile vào cuối tuần trước. Đây là thời điểm La Serena đang dẫn trước đối thủ 1-0. Cầu thủ Bryan Mendoza của Union La Calera dứt điểm đưa bóng chạm người cầu thủ La Serena bay vào lưới.

Tuy nhiên, điều đáng nói là trọng tài Gaston Phillippe Noriega lại bất ngờ cho Union La Calera hưởng quả phạt góc khiến cho nhiều người ngỡ ngàng. Thậm chí, không ít người cho rằng ông đã bán độ khi từ chối bàn gỡ hòa của Union La Calera.

Rất may, công nghệ VAR đã vào cuộc và xác định bàn thắng hợp lệ cho Union La Calera. Trọng tài chính sau đó đã sửa sai công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 chung cuộc.

Trọng tài Gaston Phillippe Noriega chỉ tay ra chấm phạt góc dù bóng đã đi vào lưới (Ảnh: AS).

Dù vậy, sau trận đấu, nhiều cổ động viên (CĐV) vẫn không buông tha cho sai lầm của trọng tài Gaston Phillippe Noriega. Một người bình luận: “Đây là bàn thắng kỳ lạ nhất trong lịch sử bóng đá. Trọng tài đã tạo ra quyết định hy hữu”. Người khác bày tỏ: “Đây là lỗi ngớ ngẩn nhất mà tôi từng thấy, may mà VAR có mặt”.

Một số người băn khoăn không hiểu trọng tài nhìn nhầm hay có ý đồ vụ lợi cá nhân trong tình huống này. Tờ AS (Tây Ban Nha) nhấn mạnh rằng đây là một trong sai lầm hy hữu nhất của trọng tài trong lịch sử bóng đá.

Sau trận hòa này, Union La Calera xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng giải vô địch Chile với 23 điểm. Còn La Serena đứng thứ 13 với 19 điểm.