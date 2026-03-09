Cầu thủ 15 tuổi qua đời thương tâm trên sân cỏ

CLB Oxford United xác nhận cầu thủ trẻ Amelia Aplin đã bị ngã quỵ tại trung tâm huấn luyện của đội bóng ở Horspath trong trận đấu giữa học viện Oxford United và Fulham.

Trong thông báo chính thức, Oxford United bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của cầu thủ trẻ. CLB cho biết: “Những suy nghĩ và lời chia buồn chân thành từ toàn thể Oxford United xin gửi tới gia đình, bạn bè, đồng đội và các HLV của Amelia”.

CLB Oxford thông báo về cái chết của Amelia Aplin (Ảnh: Getty).

Đội bóng cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y tế của Oxford United và Fulham, cùng các lực lượng cấp cứu đã nỗ lực hỗ trợ trong sự việc đáng tiếc này: “CLB sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình Amelia, cũng như các cầu thủ, HLV và nhân viên bị ảnh hưởng bởi bi kịch này. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong giai đoạn vô cùng khó khăn này”.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều lời chia buồn đã được gửi tới gia đình Amelia Aplin.

Một số CLB cùng thi đấu trong hệ thống giải bóng đá Anh như Ipswich Town, Plymouth Argyle và Millwall đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình cầu thủ trẻ cũng như toàn thể CLB Oxford United.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Amelia. Một tài khoản viết: “Thật đau lòng. Xin gửi tình yêu và sự chia sẻ tới gia đình, bạn bè của Amelia và toàn thể Oxford United”.

Người khác bình luận: “Xin gửi lời chia buồn chân thành. Thật là tin tức khủng khiếp. Cô bé tội nghiệp, mong em yên nghỉ. Suy nghĩ của tôi hướng về gia đình và bạn bè của Amelia”.

Một bình luận khác viết: “Không ngờ lại đọc được tin đau lòng như vậy. Mất đi một người đã là điều khó khăn, nhưng khi mới 15 tuổi thì thật quá xót xa, khi em còn cả tương lai phía trước”.