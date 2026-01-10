Vận động viên pickleball và quần vợt Việt Nam đột ngột qua đời

Tay vợt này bị đột quỵ hôm 7/1. Anh được đưa vào một bệnh viện tại TPHCM để điều trị. Dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng Lê Công Tiễn vẫn không qua khỏi. Anh qua đời vào hôm nay.

VĐV quần vợt và môn Pickleball Lê Công Tiễn qua đời hôm nay, ở tuổi 31 (Ảnh: VTF).

Trong năm qua, Lê Công Tiễn xếp hạng 17 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF). Anh sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài môn quần vợt, Lê Công Tiễn còn thi đấu ở môn pickleball. Đây là điều thường xảy ra với các VĐV quần vợt trong thời gian gần đây.

Sự ra đi đột ngột của Lê Công Tiễn khiến nhiều CLB quần vợt và pickleball cảm thấy xót thương. Nhiều lời chia buồn được gửi đến gia đình của VĐV này. Làng thể thao Việt Nam vĩnh viễn mất đi một trong những VĐV nhiệt tình nhất, chuyên nghiệp nhất.