Carlos Alcaraz chịu nhiều áp lực trước thềm Barcelona Open

Carlos Alcaraz đã thất bại với tỷ số 6-7, 3-6 trước Jannik Sinner ở chung kết Monte Carlo Masters 2026 tối 12/4. Trước đó, ngôi sao người Tây Ban Nha chơi không thành công ở Indian Wells Masters và Miami Open tại Mỹ.

Những thất bại liên tiếp ở ba giải đấu ATP Masters 1000 khiến Carlos Alcaraz mất ngôi số một thế giới vào tay Jannik Sinner. Ngôi sao người Italy sở hữu 13.350 điểm, vượt qua Alcaraz (13.240 điểm) với khoảng cách chỉ 110 điểm.

Carlos Alcaraz (phải) chịu nhiều áp lực trước Barcelona Open 2026 (Ảnh: Reuters).

Sau trận chung kết Monte Carlo Masters, Carlos Alcaraz chia sẻ: "Tôi nghĩ ở những thời điểm quan trọng, những điểm số then chốt, tôi đã không chơi tốt. Tôi có rất nhiều cơ hội trong trận chung kết nhưng không tận dụng được.

Ở nhiều game quan trọng, tôi gây sức ép với những điểm như 15-30, 0-30. Ở loạt tie-break set 1, tôi chơi không tốt và Sinner đã thi đấu cực kỳ xuất sắc ở những thời điểm quyết định".

Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao đẳng cấp của Sinner: ""Chúng ta đã thấy trình độ của Jannik trên sân đất nện và anh ấy đang tiến bộ qua từng năm. Sinner đang đạt đến một đẳng cấp rất cao trên mặt sân này. Tôi không bất ngờ, vì năm ngoái ở Roland Garros chúng ta đã thấy anh ấy chơi xuất sắc như thế nào".

Sau thất bại ở Monaco, Carlos Alcaraz bước vào Barcelona Open 2026 với nhiều áp lực. Alcaraz đang là đương kim vô địch và giải đấu này là cơ hội để anh tìm kiếm danh hiệu sau chuỗi trận gây thất vọng.

Alcaraz đối đầu Otto Virtanen ở trận mở màn Barcelona Open vào 21h hôm nay (14/4). Giải ATP 500 sân đất nện tại Tây Ban Nha năm nay không có sự hiện diện của Sinner, Djokovic, những đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Alcaraz là Musetti, Alex De Minaur và Karen Khachanov.