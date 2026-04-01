Sinner đánh bại Alcaraz, lần đầu vô địch Monte Carlo Masters

Jannik Sinner đã xuất sắc giành danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện tại Monte Carlo Masters vào tối 12/4, sau khi đánh bại đối thủ lớn Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6(5), 6-3 trong một trận đấu đầy kịch tính dưới điều kiện gió mạnh.

Trận chung kết đỉnh cao này đánh dấu lần chạm trán đầu tiên giữa hai tay vợt kể từ tháng 11 năm ngoái, khi Sinner đăng quang tại Nitto ATP Finals. Lần này, tính chất trận đấu còn quan trọng hơn khi không chỉ chức vô địch Monte Carlo mà cả vị trí số 1 thế giới đều là phần thưởng cho người chiến thắng.

Sinner giành cúp vô địch Monte Carlo Masters (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng kéo dài 2 giờ 15 phút, tay vợt người Italy đã trở thành người thứ hai trong lịch sử, sau Novak Djokovic năm 2015, vô địch liên tiếp Miami và Monte Carlo. Ở tuổi 24, Sinner cũng sẽ chính thức trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP vào sáng thứ 2 (13/4), lần đầu tiên trong năm nay.

“Tôi đến đây với mục tiêu thi đấu càng nhiều trận càng tốt để tích lũy cảm giác trước những giải lớn sắp tới. Hôm nay, cả hai đều chơi ở đẳng cấp rất cao. Trời khá nhiều gió, điều kiện thi đấu khác biệt so với những ngày trước. Kết quả này thật tuyệt vời. Việc trở lại số 1 có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi giành một danh hiệu lớn trên mặt sân này, điều mà trước đây tôi chưa từng làm được”, Sinner chia sẻ sau trận đấu.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Court Rainier III, Sinner đã giành set đầu sau loạt tie-break khi Alcaraz mắc lỗi giao bóng kép ở thời điểm quyết định. Dù chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một 51%, tay vợt người Italy vẫn lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-3 trong set hai trước một Alcaraz thiếu ổn định, người đã mắc tới 45 lỗi tự đánh hỏng trong điều kiện khó khăn.

Sinner, Alcaraz nhận danh hiệu cho nhà vô địch, á quân tại Monte Carlo Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy mình có cơ hội trong các game đỡ giao bóng và những quả bóng mới giúp ích rất nhiều. Khi tỷ số là 2-1, tôi cố gắng giữ sự tập trung. Tôi tiếp tục gây áp lực. Tôi hơi mệt, nhưng vẫn duy trì tinh thần thi đấu. Danh hiệu này thực sự có ý nghĩa lớn với tôi”, Sinner nói về màn ngược dòng.

Sinner trở thành tay vợt thứ ba trong lịch sử giành 4 danh hiệu ATP Masters 1000 liên tiếp, sánh ngang với Djokovic và Rafael Nadal, người đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch Monte Carlo.

“Tôi rất ấn tượng với những gì bạn đang làm được. Trước đây chỉ có một người giành Sunshine Double và Monte Carlo, và giờ bạn là người thứ hai. Điều đó thật phi thường, và tôi vừa trải nghiệm rõ mức độ khó khăn của nó. Xin chúc mừng bạn và đội của bạn”, Alcaraz phát biểu trong lễ trao giải.

Trên hành trình tới chức vô địch, Sinner không thua set nào tại các giải Masters 1000 ở Paris, Indian Wells và Miami, trở thành tay vợt đầu tiên hoàn tất Sunshine Double (Indian Wells, Miami) mà không mất set. Anh đang có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp và 22 trận bất bại tại các giải Masters 1000. Tại Monte Carlo, Sinner chỉ để thua một set trước Tomas Machac, chấm dứt chuỗi 37 set thắng liên tiếp ở cấp độ này. Lần gần nhất anh thua tại Masters 1000 là ở Thượng Hải tháng 10, khi phải bỏ cuộc trước Tallon Griekspoor.

Alcaraz dần hụt hơi trong cuộc đua với Sinner (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Alcaraz bước vào trận chung kết với chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp trên sân đất nện, kéo dài từ mùa trước với các danh hiệu tại Rome và Roland Garros. Tay vợt người Tây Ban Nha từng đánh bại Sinner ở cả hai trận chung kết đó, thậm chí cứu thành công 3 championship point trong trận đấu lịch sử tại Paris. Tuy nhiên, nhà vô địch Monte Carlo 2025 không thể duy trì sự ổn định trước một Sinner chắc chắn hơn tại Monaco, khi tay vợt Italy nâng thành tích đối đầu trên sân đất nện lên 2-3 và tổng thể là 7-10.

Với 3 danh hiệu trong năm 2026, Sinner sẽ bước vào tuần thứ 67 ở vị trí số 1 thế giới, vượt qua Alcaraz (66 tuần). Đây là lần đầu tay vợt người Italy trở lại ngôi số 1 kể từ ngày 3/11/2025. Cả Sinner và Alcaraz hiện đều đã giành 8 danh hiệu Masters 1000 trong sự nghiệp.