Alcaraz đấu Sinner, phân định “ngai vàng” ATP tại Monte Carlo

Lịch thi đấu chung kết Monte Carlo 2026 Carlos Alcaraz - Jannnik Sinner (20h, 12/4)

Sau 5 tháng chờ đợi, người hâm mộ quần vợt toàn cầu sẽ được chứng kiến màn tái đấu kinh điển giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tại trận chung kết Monte Carlo Masters vào tối nay (12/4). Đây là cuộc đối đầu được mong chờ nhất mùa giải 2026, hứa hẹn một trận đấu đỉnh cao giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới.

“Tôi nghĩ đây là địa điểm trong mơ của tất cả mọi người. Tôi đang chiến đấu để giành danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn anh ấy đang chiến đấu để giành danh hiệu đầu tiên”, Alcaraz chia sẻ sau chiến thắng bán kết trước Valentin Vacherot.

Alcaraz hướng đến danh hiệu thứ hai tại Monte Carlo và bảo vệ vị trí số một thế giới

Kể từ trận chung kết Nitto ATP Finals tháng 11 năm ngoái, Alcaraz hoặc Sinner đã thống trị cả bốn giải đấu mà cả hai cùng tham gia. Giờ đây, với khung cảnh Địa Trung Hải tuyệt đẹp, hai tay vợt dẫn đầu bảng xếp hạng ATP sẽ tranh giành vinh quang tại ATP Masters 1000 và quan trọng hơn, vị trí số 1 thế giới.

“Đây sẽ là một cuộc đua thực sự đặc biệt. Chiếc cúp số 1 đang được tranh giành, điều này sẽ làm cho ngày mai càng trở nên đặc biệt hơn”, Alcaraz nhấn mạnh.

Alcaraz và Sinner đã đối đầu 6 lần trong 6 tháng cuối mùa giải 2025, nhưng phải đến tháng 4 năm nay họ mới gặp lại nhau. Cả hai đều tiếp tục thống trị ATP Tour, nhưng theo những cách riêng biệt.

Alcaraz khởi đầu năm với phong độ tốt nhất sự nghiệp, thắng 16 trận đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, giao bóng xuất sắc và phô diễn những cú đánh đẹp mắt cùng sự đa dạng từ cuối sân. Sau khi hoàn thành Grand Slam sự nghiệp tại Australia Open và giành danh hiệu ở Doha, Alcaraz đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với cách biệt 3.150 điểm.

Tuy nhiên, Sinner cũng không hề kém cạnh. Sau khi thua Djokovic ở bán kết Melbourne và bất ngờ thất bại ở tứ kết tại Doha trước Jakub Mensik, tay vợt người Italy đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể. Những thất bại ban đầu chỉ là trở ngại nhỏ, Sinner đã bất bại kể từ đó, thắng 16 trận liên tiếp và chỉ để thua một set. Tay vợt 24 tuổi này đã nâng cao cúp tại Indian Wells và Miami, và hiện chỉ còn cách một chiến thắng để lần đầu tiên đăng quang tại một giải ATP Masters 1000 trên sân đất nện.

Sinner đang duy trì mạch thăng hoa sau khi vô địch liên tiếp Indian Wells và Miami Open

Cả Alcaraz và Sinner đều nổi tiếng với việc không ngừng cải thiện kỹ năng. Alcaraz đã điều chỉnh động tác giao bóng, trong khi Sinner cũng có mùa giao bóng tốt nhất sự nghiệp.

“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện mọi thứ. Về cú giao bóng và cả việc thay đổi cách trả giao bóng cũng như các điểm trả giao bóng, cố gắng dồn nhiều sức hơn từ đầu đến cuối trận đấu”, Sinner chia sẻ về sự tiến bộ của mình.

Hai đối thủ này không chỉ cạnh tranh trực tiếp mà còn thúc đẩy nhau lên những tầm cao mới. Sau khi Sinner chỉ để thua năm game trước tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev ở bán kết, anh nhanh chóng giải thích rằng một cuộc đối đầu khác với Alcaraz không chỉ quan trọng cho danh hiệu mà còn là cơ hội để học hỏi.

“Trước giải đấu ở Paris, việc được thi đấu ít nhất một lần với anh ấy sẽ rất tốt cho tôi, giúp tôi đánh giá trình độ của mình trên mặt sân này và xác định những điểm cần cải thiện, từ đó nhận được những phản hồi hữu ích. Dù thắng hay thua, đó cũng sẽ là những phản hồi tích cực và là điểm mấu chốt để chúng ta cần nâng cao trình độ”, Sinner nói.

Alcaraz dẫn trước Sinner với tỷ số 10-6 trong lịch sử đối đầu tại giải ATP, bao gồm 4 trong 6 chiến thắng năm ngoái và ba trong 4 lần gặp nhau trên sân đất nện. Tuy nhiên, các thống kê khác cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai tay vợt.

Trong 16 lần đối đầu ở cấp độ giải đấu, Alcaraz và Sinner đều giành được tổng cộng 1.651 điểm theo thống kê của ATP. Mỗi người đều đã giành được 26 danh hiệu cấp độ giải đấu và cùng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP trong 66 tuần.

Alcaraz, Sinner sẽ lần đầu đối mặt trong năm 2026

Lần gần nhất hai ngôi sao này gặp nhau trên sân đất nện là trong trận chung kết Roland Garros năm ngoái, nơi Alcaraz đã cứu ba điểm match-point để đánh bại Sinner và nâng cao chiếc cúp Coupe des Mousquetaires. Gần như không có sự chênh lệch nào giữa hai người và bất kỳ ai cũng có thể giành chiến thắng.

Vào tối nay tại Monte Carlo, chỉ có thể có một người chiến thắng. Đây là cuộc đối đầu kinh điển giữa hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Khi bước ra sân Rainier III, điều quan trọng không phải là liệu hai hạt giống hàng đầu sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn hay không, mà là đẳng cấp mới mà cả hai sẽ đạt được.