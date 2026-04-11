Alcaraz dập tắt “cổ tích” Vacherot, hẹn Sinner ở chung kết

Carlos Alcaraz đã chính thức đặt chân vào trận chung kết Monte Carlo Masters, sau khi vượt qua tay vợt chủ nhà Valentin Vacherot với tỷ số 6-4, 6-4 trong trận bán kết diễn ra tối 11/4. Chiến thắng này không chỉ chấm dứt hành trình cổ tích của Vacherot mà còn thiết lập một trận chung kết "bom tấn" được mong chờ với đại kình địch Jannik Sinner.

Tay vợt số 1 thế giới, Carlos Alcaraz (22 tuổi), đã thể hiện bản lĩnh khi đối đầu với lối chơi giao bóng uy lực và tấn công mạnh mẽ của Vacherot. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Vacherot vẫn không thể ngăn cản Alcaraz tận dụng thành công 3/4 cơ hội bẻ game giao bóng, khép lại trận đấu sau 84 phút. Theo thống kê, Alcaraz đã hóa giải hiệu quả các pha tấn công của đối thủ, giữ vững hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện.

Alcaraz năm thứ hai liên tiếp vào chung kết Monte Carlo (Ảnh: Getty).

Trước đó, ở trận bán kết đầu tiên, Jannik Sinner đã đánh bại Alexander Zverev với tỷ số 6-1, 6-4. Kết quả này đã tạo nên một trận chung kết trong mơ giữa Alcaraz và Sinner, màn so tài đầu tiên giữa hai tay vợt trong năm 2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 21h chủ nhật (12/4, giờ Việt Nam). Hiện tại, Alcaraz đang dẫn 10-6 trong lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt.

Trận chung kết Monte Carlo không chỉ là cuộc chiến giành cúp tại giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong năm, mà còn mang ý nghĩa quyết định ngôi số 1 thế giới. Người giành chiến thắng sẽ vươn lên vị trí số 1 ATP vào thứ hai. Sinner đang hướng tới việc chấm dứt thời kỳ thống trị của Alcaraz, người vừa cân bằng thành tích 66 tuần giữ ngôi số 1 thế giới với chính tay vợt người Ý trong tuần này.

Alcaraz chia sẻ về trận chung kết: "Tôi nghĩ đây là vị trí trong mơ với bất kỳ ai. Tôi đang hướng đến danh hiệu Monte Carlo thứ hai, còn anh ấy tìm kiếm danh hiệu đầu tiên. Đó sẽ là một trận đấu rất đặc biệt. Ngôi số 1 thế giới đang được đặt lên bàn cân, điều đó khiến trận đấu ngày mai càng thêm ý nghĩa".

Alcaraz cũng không quên dành lời khen cho Vacherot, tay vợt Monaco đầu tiên lọt vào tứ kết và bán kết Monte Carlo trong Kỷ nguyên Mở. Tay vợt 27 tuổi từng gây chấn động khi vô địch Thượng Hải Masters hồi tháng 10 năm ngoái với vị trí số 204 thế giới, anh đã giành lại break sớm ở set hai nhưng không thể ngăn cản đà tiến của Alcaraz. Dù thất bại, Vacherot vẫn sẽ tăng 6 bậc lên vị trí cao nhất sự nghiệp, hạng 17 thế giới vào thứ hai.

Vacherot sẽ có mặt trong Top 20 thế giới (Ảnh: Getty).

"Với tôi, điều quan trọng là giành chiến thắng trong trận đấu rất khó khăn này trước Valentin. Anh ấy đang chơi thứ tennis tuyệt vời, đầy tự tin, lại được thi đấu trên sân nhà. Đây thực sự là một chiến thắng không dễ dàng, nhưng tôi rất háo hức cho cuộc đối đầu đầu tiên với Jannik trong năm 2026", Alcaraz nói thêm.

Trong lần đầu chạm trán Vacherot ở cấp độ ATP Tour, Alcaraz sớm kiểm soát thế trận với break ở game thứ ba của set một. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục bẻ game ở game thứ ba của set hai và tưởng như sẽ tiến tới chiến thắng dễ dàng.

Tuy nhiên, Vacherot thi đấu kiên cường, tận dụng tốt những cú thuận tay uy lực để đòi lại break ngay lập tức, cân bằng tỷ số 2-2. Dù vậy, Alcaraz không hề nao núng. Ngay cả khi thất bại trong một tình huống khiếu nại Video Review quan trọng ở thời điểm game 9, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn giữ vững sự tập trung để khép lại trận đấu, qua đó nâng thành tích mùa giải lên 21 thắng, 2 thua.