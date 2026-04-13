Vô địch Monte Carlo Masters, Sinner giành ngôi số một thế giới

Ở trận chung kết tối 12/4 tại Monaco, Jannik Sinner đã vượt qua Carlos Alcaraz với tỷ số 7-6, 6-3. Đây là lần tái đấu đầu tiên của hai tay vợt hàng đầu thế giới kể từ chung kết ATP Finals 2025 hồi tháng 11, nơi Sinner cũng là người giành chiến thắng.

Sinner vô địch ba giải ATP Masters 1000 liên tiếp (Ảnh: Getty).

Chức vô địch Monte Carlo Masters 2026 chính thức giúp tay vợt người Italy trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng ATP. Sinner hiện có 13.350 điểm (Alcaraz có 13.240 điểm), đánh dấu lần đầu tiên trong năm nay trở lại "đỉnh bảng" ATP.

Cách đây một tháng, Alcaraz còn hơn Sinner đến 3.150 điểm. Tuy nhiên, ngôi sao người Italy nhanh chóng đảo ngược tình thế nhờ liên tiếp giành các danh hiệu tại Indian Wells Masters, Miami Open và Monte Carlo Masters.

Jannik Sinner bước vào tuần thứ 67 đứng đầu ATP, xếp thứ 12 trong danh sách những tay vợt có nhiều tuần giữ ngôi số một thế giới nhất. Anh lần đầu lên số một thế giới vào tháng 6/2024, sau đó trải qua 65 tuần liên tiếp giữ vị trí này, sánh ngang những tên tuổi lớn như Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt và Novak Djokovic.

Sau khi vô địch Monte Carlo Masters, tay vợt 24 tuổi có 17 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải, duy trì chuỗi 22 trận thắng liên tiếp tại ATP Masters 1000 và 4 chức vô địch ATP Masters 1000 liên tiếp (Paris Masters 2025 cùng Indian Wells Masters, Miami Open và Monte Carlo Masters 2026).

Jannik Sinner chia sẻ sau khi lên ngôi vô địch: "Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu nhiều trận nhất có thể, qua đó có sự chuẩn bị tốt trước những giải đấu lớn sắp tới. Hôm nay chúng tôi đã chơi ở đẳng cấp rất cao.

Alcaraz thừa nhận đẳng cấp của Sinner sau trận chung kết (Ảnh: Getty).

Tôi cố gắng tiếp tục gây áp lực khi bị dẫn 3-1 ở set 2. Tôi có cảm giác hơi mệt, nên đã cố giữ sự tập trung và tinh thần thi đấu đúng đắn. Vì thế, chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Điều kiện thi đấu hôm nay có nhiều gió và kết quả này thật tuyệt vời. Việc trở lại vị trí số một thế giới có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu lớn trên mặt sân này. Trước đây tôi chưa từng làm được điều đó và nó thực sự rất quan trọng".

Về phần mình, Carlos Alcaraz thừa nhận đẳng cấp của đối thủ: "Những gì Sinner đang làm lúc này thật ấn tượng. Trước đây chỉ có một người giành Indian Wells Masters, Miami Open, Monte Carlo Masters liên tục và giờ đây Jannik là người thứ 2.

Điều đó thật tuyệt. Tôi vừa trực tiếp cảm nhận được điều đó khó khăn đến mức nào, xin chúc mừng thành công của Sinner".