Bất ngờ đánh bại Argentina, Morocco vô địch World Cup U20 2025

Trước giờ bóng lăn tại Santiago (Chile) sáng nay (20/10, theo giờ Việt Nam), U20 Argentina được đánh giá cao hơn, nhờ thành tích rất tốt của họ ở các kỳ World Cup U20 trước đó (6 lần vô địch). Họ đang giữ kỷ lục vô địch nhiều lần nhất.

U20 Morocco vô địch World Cup U20 năm 2025 (Ảnh: FIFA).

Dù vậy, điều đáng chú ý là từ năm 2007 đến nay, sau thế hệ của những Messi, Aguero, đội bóng trẻ xứ sở tango chưa lần nào trở lại đỉnh vinh quang.

Trong khi đó, U20 Morocco chơi đầy khát khao trong trận chung kết. Đội bóng châu Phi sớm mở tỷ số ở phút 12, sau pha lập công của Yassir Zabiri.

Sau bàn thua, U20 Argentina đẩy cao đội hình tấn công, quyết tâm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Nhưng khi mà U20 Argentina chưa kịp tìm thấy mành lưới của đối phương, họ tiếp tục nhận bàn thua thứ hai.

Yassir Zabiri ghi hai bàn, giúp U20 Morocco lên đỉnh bóng đá trẻ thế giới (Ảnh: FIFA).

Phút 29, trong một pha lên bóng rất nhanh, Yassir Zabiri lần thứ hai trong trận dứt điểm thành công, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U20 Morocco.

Chiến thắng này đưa U20 Morocco lên ngôi tại giải trẻ thế giới. Lần đầu tiên bóng đá trẻ Morocco thực hiện được thành tích này.

Ở trận tranh hạng ba diễn ra ngay trước trận chung kết, cũng tại Santiago, U20 Colombia thắng U20 Pháp với tỷ số 1-0.

Đây cũng là kỳ giải không mấy thành công của bóng đá châu Á. Không đại diện nào của châu Á vào đến tứ kết. Các đội U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc đều bị loại sau vòng 1/8.