Báo Đông Nam Á bình luận về việc đội tuyển Việt Nam xuống hạng FIFA

Với thứ hạng 114 thế giới, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc so với kỳ xếp hạng gần nhất. Nguyên nhân của việc đội tuyển Việt Nam tụt hạng là do đội bóng của HLV Kim Sang Sik không thi đấu quốc tế trong tháng 9.

Chúng ta thi đấu hai trận giao hữu trong tháng này, nhưng chỉ đá với các đội trong nước là CLB Công an Hà Nội và Nam Định.

Đội tuyển Việt Nam tụt hạng trong tháng 9 (Ảnh: Thành Đông).

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 114 thế giới. Ở Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu với thứ hạng 101 thế giới. Tiếp theo là các đội Việt Nam, Indonesia (hạng 119 thế giới). Đội tuyển Malaysia xếp thứ 4 Đông Nam Á, với thứ hạng 123 thế giới”.

“HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia cho rằng việc Harimau Malaya tăng hạng là sự đền đáp xứng đáng cho tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của toàn đội. Cụ thể, Malaysia tăng hai bậc so với thứ hạng 125 thế giới, ở kỳ xếp hạng trước đây”, New Straits Times viết thêm.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9, Thái Lan vẫn là đội đứng đầu Đông Nam Á. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng tăng một bậc trên bảng xếp hạng toàn cầu”.

“Còn đội bóng giành được thêm nhiều điểm nhất trên bảng xếp hạng FIFA là đội tuyển Malaysia (tăng 9,75 điểm). Đội này tăng thêm hai bậc trên bảng xếp hạng này”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: FAT).

Còn về phía tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thairath, tờ báo này nêu quan điểm: “Chỉ có hai đội tuyển ở Đông Nam Á tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng này, đó là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia”.

“Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ hai tại Đông Nam Á, dù tụt một hạng. Họ xếp hạng 114 thế giới. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik không có trận đấu quốc tế nào trong tháng 9.

Còn đội tuyển Indonesia tụt một hạng (từ hạng 118 xuống hạng 119), dù đội bóng xứ sở vạn đảo thắng đội tuyển Đài Loan đến 6-0 và hòa Lebanon 0-0 trong tháng 9”, tờ Thairath bình luận tiếp.

Vào tháng 10 tới đây, các đội bóng trên toàn cầu sẽ trở lại với hoạt động của bóng đá quốc tế, nên thứ hạng của các đội sẽ có thay đổi lớn. Riêng đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Nepal vào các ngày 9 và 14/10, tại TPHCM.