HLV Malaysia bất ngờ loại cầu thủ nhập tịch khi tái đấu tuyển Việt Nam

Để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây, thuộc lượt về vòng loại Asian Cup 2027, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), HLV Peter Cklamovski loại 2 cầu thủ nhập tịch Bergson Da Silva (gốc Brazil) và Giancarlo Gallifuoco (gốc Australia).

HLV Peter Cklamovski trả lời phỏng vấn truyền thông Malaysia chiều nay (Ảnh: Bernama).

Nguyên nhân là vì vấn đề hồ sơ. HLV Cklamovksi nói riêng và giới bóng đá Malaysia nói chung lo ngại rằng 2 cầu thủ này có thể rơi vào trường hợp tương tự như nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã bị xử lý, vì sử dụng hồ sơ giả mạo.

Xuất hiện trong buổi họp báo trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia) chiều nay, HLV Peter Cklamovski nói: “Tôi được thông báo rằng họ không kịp đăng ký để tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3”.

“Tôi đã nói chuyện với cả hai người này. Họ rất khao khát được khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ muốn làm gì đó đặc biệt cho bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đành phải chờ đợi họ ở đợt tập trung tiếp theo”, HLV Cklamovski nói thêm.

Cũng theo vị HLV đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia, 2 cầu thủ Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco có khả năng khoác áo đội bóng có biệt danh Harimau Malaya tại AFF Cup 2026, diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, hoặc FIFA ASEAN Cup, dự kiến diễn ra từ tháng 9.

Đội tuyển Malaysia giờ thận trọng với những cầu thủ nhập tịch mới (Ảnh: NST).

Sau sự việc 7 cầu thủ nhập tịch Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA và AFC xử lý do sử dụng hồ sơ giả, đội tuyển Malaysia giờ đây thận trọng hơn trong việc thẩm định hồ sơ của các cầu thủ gốc ngoại.

Hôm nay, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya có ngày đầu tập trung, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng này. Theo thông báo từ phía đội tuyển Malaysia, thay vì tập luyện ở quê nhà, đội bóng này sẽ di chuyển sang Bangkok (Thái Lan) để đóng quân. Sau đó, từ Bangkok, họ đến thẳng Việt Nam.

Về việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, ngày 10/6/2025, khiến Malaysia hiện đã bị loại khỏi giải vô địch châu Á vào năm sau, HLV Pater Cklamovski nói: “Tôi từng có kế hoạch giúp đội tuyển Malaysia vượt qua vòng loại Asian Cup, sau đó hướng đến World Cup”.

“Tôi yêu đội tuyển Malaysia và yêu đất nước này. Thú thật, chúng tôi thất vọng vì những gì đã xảy ra nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Đó là vấn đề giấy tờ, vốn nằm bên ngoài sân cỏ. Trọng tâm mà chúng tôi hướng tới ở hiện tại là những trận đấu quan trọng trước mắt”, vị HLV người Australia khẳng định.