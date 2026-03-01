Bóng đá châu Á rúng động vì xung đột ở Iran

Sáng 1/3, Liên đoàn bóng đá Iran phát đi thông báo tạm hoãn giải vô địch quốc gia nước này vô thời hạn vì xung đột. Ngoài ra, đội tuyển Iran cũng cân nhắc bỏ giải World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.

Các trận đấu ở cúp châu Á khu vực phía Tây đều bị hoãn lại (Ảnh: AFC).

Sau đó, AFC cũng thông báo hoãn 8 trận bị hoãn thuộc ba giải cấp CLB châu Á thuộc khu vực phía Tây, trong đó có 4 trận ở cúp C1 châu Á. Trong khi đó, các trận đấu ở khu vực phía Đông vẫn diễn ra bình thường.

Các trận đấu ở cúp châu Á bị hoãn dự kiến diễn ra ở 4 địa điểm là Qatar, UAE, Lebanon và Oman từ ngày 2-4/3. Trong đó, Iran có một đại diện lọt vào vòng 1/8 cúp C1 châu Âu là Tractor. Họ sẽ đối đầu với Shabab Al Ahli ở UAE.

Al Nassr của siêu sao C.Ronaldo cũng bị hoãn chuyến làm khách tới sân Al Wasl của UAE ở cúp C2 châu Á vào ngày 4/3.

AFC thông báo: “Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Trung Đông, các trận đấu bị hoãn cho đến khi có thông báo mới. AFC sẽ theo dõi sát sao tình hình leo thang và kiên quyết đảm bảo an toàn, an ninh cho các đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ”.

Trận siêu kinh điển giữa Argentina và Tây Ban Nha có nguy cơ bị hủy (Ảnh: Fox).

Tại Saudi Arabia, các trận đấu vẫn diễn ra bình thường và chưa ghi nhận sự cố. Trong khi đó, Qatar hoãn hai trận đấu cuối tuần và chưa ấn định ngày đá bù.

Đáng chú ý, trận Siêu cúp châu Âu - Nam Mỹ (Finalissima) giữa Tây Ban Nha và Argentina dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 tại Qatar cũng chưa chắc được tổ chức. Hai liên đoàn được cho là đang rà soát hợp đồng và làm việc với các công ty bảo hiểm để tính đến mọi kịch bản.

Ngoài cấp CLB, Iran còn đang dự giải bóng đá nữ châu Á 2026. Họ nằm cùng bảng A với chủ nhà Australia, Hàn Quốc và Philippines. AFC cam kết “hỗ trợ hết mình” cho các thành viên của Iran tham dự giải đấu này. Dự kiến, đội bóng đá nữ Iran sẽ ra sân gặp Hàn Quốc vào ngày 2/3.