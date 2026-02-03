Bóng chuyền Việt Nam bất ngờ mất vé tham dự giải châu Á

AVC chỉ trao hai suất cho khu vực Đông Nam Á tham dự AVC Cup 2026. Các suất này được xác định qua thứ hạng của các đội bóng ở giải bóng chuyền nam Đông Nam Á (SEA V-League) 2025.

Đội bóng chuyền nam Việt Nam không có vé tham dự AVC Cup 2026 (Ảnh: AVC).

Ở giải đấu này, đội bóng chuyền nam Việt Nam chỉ xếp hạng 3 ở lượt đi và hạng 2 ở lượt về. Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội bóng chuyền nam Việt Nam xếp hạng 3 sau Indonesia và Thái Lan.

Điều đáng tiếc là đội bóng chuyền Việt Nam có cùng thành tích 5 thắng, 3 thua với Thái Lan, nhưng lại kém hơn chỉ số phụ. Kết quả này đã đẩy đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền vào tình cảnh trớ trêu.

Kết quả này khiến đội bóng chuyền nam Việt Nam đứt chuỗi tham dự 3 giải đấu AVC Cup liên tiếp. Ở lần tham dự đầu tiên vào năm 2023 đội bóng đã gây ấn tượng khi lọt vào bán kết. Ở hai giải đấu gần đây, đội bóng của HLV Trần Đình Tiền xếp hạng 6 và hạng 8 chung cuộc.

Ngoài Thái Lan và Indonesia, 10 đội còn lại dự giải là Qatar, Đài Loan (Trung Quốc), Pakistan, Oman, New Zealand, Hàn Quốc, Kazakhstan, Bahrain, Australia và Ấn Độ. Giải đấu diễn ra từ ngày 20/6 đến 28/6.

Ba đội bóng mạnh nhất châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Iran không tham dự AVC Cup vì có suất dự FIVB Nations League (VNL), giải đấu ở cấp độ thế giới.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam là đương kim vô địch AVC Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, đội bóng chuyền nữ Việt Nam nghiễm nhiên có vé khi là đương kim vô địch AVC Cup. Các đội bóng khác tham dự giải đấu của nữ là Philippines (chủ nhà), Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan.

Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tham dự giải đấu (diễn ra từ ngày 6/6 đến 14/6) với tham vọng bảo vệ chức vô địch.

Thể thức thi đấu và bốc thăm phân bảng AVC Cup 2026 đối với nam, nữ sẽ được Liên đoàn bóng chuyền châu Á thông báo trong thời gian sắp tới.