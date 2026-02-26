Xác định 16 cái tên góp mặt ở vòng 1/8 Champions League

Bất ngờ lớn nhất chính là màn trình diễn của Bodo/Glimt khi đội bóng nhỏ bé đến từ Na Uy lại có thể quật ngã đương kim á quân Inter Milan một cách thuyết phục.

Bodo/Glimt gây bất ngờ lớn tại UEFA Champions League 2025-26 (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng ở cả hai lượt trận với tổng tỷ số 5-2, Bodo/Glimt chính thức ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là đại diện Na Uy đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 Champions League. Đối với Inter Milan, thất bại này chẳng khác nào "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của bóng đá Italy.

Trong khi đó, đại diện còn lại của Serie A là Atalanta lại lách qua khe cửa hẹp theo cách điên rồ nhất. Thua 0-2 ở lượt đi trước Dortmund, Atalanta đã vùng lên mạnh mẽ để thắng 4-1 ở lượt về.

Trận đấu khép lại trong sự hỗn loạn với 3 thẻ đỏ và bàn thắng quý như vàng của Lamar Samardzic ở những phút bù giờ, giúp Atalanta trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Italy trụ lại vòng đấu này.

Không có sai sót nào đến từ Real Madrid và Paris Saint Germain (PSG). "Kền kền trắng" dễ dàng hạ gục Benfica với tổng tỷ số 3-1 để trả món nợ ở vòng bảng. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch PSG vượt qua Monaco với tỷ số sát sao 5-4. Đáng chú ý, Newcastle là đội thăng hoa nhất khi vùi dập Qarabag với tổng tỷ số cách biệt 9-3.

Kịch tính nhất ở vòng play-off phải kể đến cuộc đối đầu giữa Galatasaray và Juventus. Sau khi hòa nhau sau hai lượt trận chính thức, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến đội bóng thành Turin ôm hận trong hiệp phụ. Hai pha lập công của Victor Osimhen và Baris Yilmaz đã tiễn Juventus rời giải đấu với tổng tỷ số chung cuộc 7-5.

8 đội bóng vừa vượt qua vòng play-off gồm: Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray, PSG và Real Madrid. Nhóm này sẽ đối đầu với 8 đội dẫn đầu vòng bảng đã đợi sẵn, bao gồm những cái tên hùng mạnh như Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Man City và Barca.

Champions League 2025-26 hứa hẹn xuất hiện những cặp đấu hấp dẫn ngay từ vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

Theo quy định, nhóm hạt giống đầu bảng sẽ gặp nhóm thắng play-off. Điều này mở ra cơ hội cho những cuộc đối đầu rực lửa ngay từ vòng 16 đội. Sự chênh lệch về trình độ giữa các nhóm hạt giống đang hứa hẹn những màn so tài nghẹt thở ngay từ tháng 3.

Lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức và diễn ra vào lúc 18h ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam). Các trận lượt đi dự kiến diễn ra vào ngày 7-8/3 và lượt về vào ngày 14-15/3.