Real Madrid, PSG đi tiếp, Juventus, Dortmund bị loại ở Champions League

Sau khi thắng 1-0 ở trận lượt đi tại Da Luz (Bồ Đào Nha), Real Madrid tự tin ở trận tái đấu với Benfica trên sân Bernabeu. HLV Arebloa sử dụng các tiền đạo Vinicius, Guler, Garcia còn bên phía Benfica, HLV Jose Mourinho vắng mặt do án treo giò.

Benfica là đội nhập cuộc tốt hơn và ở phút 14, Courtois cứu được pha phá bóng lỗi của Asencio nhưng cú đá bồi của Rafa Silva giúp Benfica dẫn 1-0. Tuy nhiên, 2 phút sau, Valverde chuyền ngược ra và Tchouameni có pha dứt điểm chính xác, gỡ hoà 1-1 cho Real Madrid.

Real Madrid đi tiếp ở Champions League sau khi thắng chung cuộc Benfica 3-1 (Ảnh: Getty).

Real Madrid tiếp tục ép sân, triển khai bóng mạch lạc trong khi Benfica chờ phản công. Phút 32, Guler sút tung lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận do Gonzalo Garcia đã ở vào tư thế việt vị.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 1-1 và sang hiệp 2, Real Madrid kiểm soát bóng tốt hơn khiến Benfica không thể lên bóng. Hai đội đều có những cơ hội rõ rệt, nhưng Arnold dứt điểm ra ngoài ở tư thế đối mặt còn Rafa Silva đưa bóng trúng xà ngang.

Về cuối trận, Benfica dồn lên tấn công và họ phải trả giá khi dâng đội hình lên quá cao. Valverde chọc khe cho Vinicius đi bóng tốc độ, tiền đạo người Brazil cứa lòng đẳng cấp để nâng tỷ số lên thành 2-1.

Benfica bất lực trong việc tìm bàn gỡ trong 9 phút bù giờ và chấp nhận thua 1-2 ở trận lượt về tại Bernabeu. Real Madrid thắng chung cuộc 3-1 Benfica sau hai lượt trận play-off và giành vé vào vòng 1/8 UEFA Champions League.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rudiger, Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Guler, Garcia.

Bàn thắng: Tchouameni 16', Vinicius 80'.

Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Rios, Barreiro, Aursnes, Rafa Silva, Schjelderup, Pavlidis.

Bàn thắng: Rafa Silva 14'.

PSG vất vả giành vé đi tiếp ở Champions League (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu nội bộ giữa hai đại diện Ligue 1, Paris Saint Germain (PSG) hoà Monaco 2-2 trên sân Parc Des Princes. Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League giành quyền vào vòng 1/8 khi thắng 5-4 sau hai lượt trận.

Tiếp đón Galatasaray trên sân nhà, Juventus thi đấu đầy nỗ lực và giành chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, đại diện Serie A vẫn cay đắng rời giải đấu khi thua đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ 5-7 sau hai lượt trận.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Atalanta gây ấn tượng khi đánh bại Dortmund 4-1 ở trận lượt về. Kết quả này giúp đội bóng Italy giành vé vào vòng 1/8 khi thắng đại diện nước Đức 4-3 sau hai lượt trận.