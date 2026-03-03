Hai nhà vô địch billiards thế giới về đến TPHCM

Chuyến bay của các vận động viên (VĐV) Việt Nam hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) chiều nay.

Đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam về nước chiều nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước đó, vào rạng sáng 2/3 (theo giờ Việt Nam), Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển chủ nhà Đức, trong trận chung kết giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới (World Championship 3 Cushion National team).

Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam vô địch thế giới, sau lần đầu vào năm 2024. Năm đó, Trần Quyết Chiến đứng cặp với Bao Phương Vinh. Còn lần này, Trần Quyết Chiến đứng cặp với Nguyễn Trần Thanh Tự.

Trả lời giới truyền thông trong nước sau khi về đến TPHCM, Trần Quyết Chiến cho biết: “Tôi cho rằng đẳng cấp của billiards carom 3 băng Việt Nam đã thuộc vào nhóm các cường quốc hàng đầu thế giới. Lợi thế của chúng ta là billiards Việt Nam hiện có rất đông các tay cơ trẻ có năng lực tốt”.

Trần Quyết Chiến (trái) và Nguyễn Trần Thanh Tự bên cúp vô địch đồng đội thế giới (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, Nguyễn Trần Thanh Tự cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi có danh hiệu ở cấp độ thế giới. Tại giải vừa rồi, tôi thường khởi đầu rất tốt ở các trận đấu của mình”.

“Nói chung, tôi thường chơi hay trong khoảng 80% quãng đường của từng trận đấu, nhưng đến giai đoạn cuối từng trận, tôi hơi bị tâm lý. Đây là điều mà tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới”, Thanh Tự nói thêm.

Sau khi giành ngôi vô địch đồng đội thế giới, các tay cơ Việt Nam sẽ hướng đến một số giải đấu quốc tế quan trọng ở trước mắt như World Cup vòng đấu Bogota (Colombia) vào tháng 4, giải vô địch châu Á trên sân nhà vào đầu tháng 5, World Cup vòng đấu TPHCM vào cuối tháng 5…