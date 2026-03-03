Quyết Chiến, Thanh Tự trải lòng về chức vô địch billiards thế giới ở Đức

Rạng sáng 2/3 (theo giờ Việt Nam), hai tay cơ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp đội tuyển billiards carom 3 băng giành ngôi vô địch đồng đội thế giới (World Championship 3 cushion National team), sau khi họ thắng đội chủ nhà Đức trong trận chung kết.

Sau danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia, cả hai tay cơ của Việt Nam cùng hướng đến danh hiệu vô địch cá nhân thế giới (World Championship) trong năm nay (ở nội dung billiards carom 3 băng, mỗi năm có 7 vòng đấu World Cup, diễn ra ở 7 thành phố khác nhau trên thế giới, nhưng mỗi năm chỉ có một giải World Championship).

Ngay sau khi giành danh hiệu vô địch đồng đội thế giới, từ nước Đức, hai tay cơ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự trả lời phóng viên Dân trí trong tối 2/3.

Trần Quyết Chiến (phải) và Nguyễn Trần Thanh Tự vô địch đồng đội thế giới năm 2026 (Ảnh: UMB).

Trần Quyết Chiến: “Tôi đang đạt phong độ tốt, cố gắng hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu”

Trần Quyết Chiến sinh năm 1983. Anh là tay cơ billiards carom số một Việt Nam, đồng thời là một trong những tay cơ mạnh nhất thế giới hiện nay. Hồi tháng 5/2025, Trần Quyết Chiến có thời điểm giữ vị trí số một thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Trần Quyết Chiến hai lần vô địch đồng đội thế giới (2024, 2026), Á quân cá nhân thế giới năm 2023, 3 lần vô địch World Cup (TPHCM năm 2018, Porto - Bồ Đào Nha vào năm 2023 và Bogota - Colombia vào năm 2024). Anh có hai lần vô địch quốc gia (2018 và 2020), huy chương vàng SEA Games 31 năm 2022.

Tại giải vô địch đồng đội thế giới năm nay, anh đã thi đấu rất tốt. Vậy có trận đấu nào anh cảm thấy khó khăn hay không?

- Trước khi tham dự giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới ở Đức, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ Việt Nam. Nhờ sự chuẩn bị đấy, tôi luôn có sự tự tin khi bước vào các trận đấu của mình.

Sự tự tin giúp tôi phát huy tốt năng lực, phát huy tốt khả năng của mình. Chính vì thế, không có trận nào tôi cảm thấy quá khó khăn ở giải năm nay (Trần Quyết Chiến toàn thắng ở các trận mà anh thi đấu tại giải vô địch thế giới ở Đức trong những ngày vừa rồi).

Khác với lần vô địch đồng đội thế giới năm 2024, anh thi đấu chung với Bao Phương Vinh, lần này các đối thủ đã nhận diện đội tuyển Việt Nam kỹ hơn. Điều đó có khiến cho cảm giác thi đấu của anh có khác so với hồi năm 2024?

- Thật ra kết quả thi đấu luôn phụ thuộc và năng lực và phong độ của các vận động viên (VĐV). Năm nay, tôi đạt phong độ tốt, tôi giành chiến thắng ở toàn bộ các trận đấu đơn của mình trên đất Đức.

Tôi cho rằng phong độ cao cùng những chiến thắng của tôi tạo sự tự tin cho đồng đội Nguyễn Trần Thanh Tự, mỗi khi cậu ấy xung trận ở bàn thi đấu bên cạnh tôi.

Trần Quyết Chiến toàn thắng ở mọi trận đấu đơn của mình tại giải năm nay (Ảnh: Ton Smilde).

Năm 2024, tôi thi đấu giải vô địch đồng đội thế giới với Bao Phương Vinh, năm nay tôi thi đấu giải này chung với Nguyễn Trần Thanh Tự. Để có được phong độ ổn định trong thời gian nói trên, tôi tự đặt ra kỷ luật với bản thân, đặc biệt là kỷ luật về mặt sức khỏe và kỷ luật về mặt chuyên môn. Tôi luôn tự nhủ tôi phải cầu tiến nhưng không được tự mãn.

Sau giải vô địch đồng đội thế giới, mục tiêu tiếp theo của anh trong năm nay là gì?

- Tôi sẽ cố gắng hết sức để chinh phục những giải đấu quốc tế mà mình tham dự, nhất là các giải đấu ở cấp độ thế giới (World Cup, World Championship).

Riêng về giải vô địch cá nhân thế giới (World Championship), đây là danh hiệu mà tôi vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của mình, nên đương nhiên tôi luôn có mục tiêu chinh phục danh hiệu cao quý này.

Nguyễn Trần Thanh Tự: “Tôi vẫn còn điểm phải hoàn thiện, nhưng quyết chinh phục các mục tiêu lớn”

Nguyễn Trần Thanh Tự sinh năm 1995. Anh từng một lần vô địch quốc gia vào năm 2025, hai lần giành huy chương vàng (HCV) SEA Games, đó là HCV nội dung carom một băng tại SEA Games 31 năm 2022 và HCV nội dung carom 3 băng tại SEA Games 32 năm 2023. Ngày 2/3 (theo giờ Việt Nam), Nguyễn Trần Thanh Tự cùng với Trần Quyết Chiến vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới.

Lần đầu tiên giành danh hiệu ở cấp độ thế giới, cảm giác của anh lúc này như thế nào?

- Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả. Tôi hạnh phúc và rất tự hào vì mình vừa góp phần mang về thành tích lớn cho thể thao Việt Nam.

Tôi từng tham dự nhiều kỳ World Cup, đã xuất hiện tại giải vô địch cá nhân thế giới (World Championship), nhưng đây là lần đầu tiên tôi giành được một danh hiệu cấp độ thế giới. Danh hiệu này mang lại cho tôi cảm giác rất khác lạ.

Trần Thanh Tự lần đầu có danh hiệu cấp độ thế giới (Ảnh: UMB).

Ở trận chung kết, anh từng dẫn Ibraimov của đội tuyển Đức khá xa, nhưng ở những điểm số quyết định, có vẻ như anh gặp khó khăn trong việc kết thúc nhanh trận đấu?

- Đó là vấn đề mà tôi nhiều lần gặp phải tại giải năm nay. Hầu hết các trận đấu của mình, tôi đều khởi đầu rất tốt, bỏ xa đối thủ, nhưng ở những thời điểm cuối trận, tôi thường mắc phải lỗi là không thể sớm kết thúc đối phương.

Thật ra tôi không phải tay cơ thiếu kinh nghiệm, tôi đã từng tham dự rất nhiều giải đấu quốc tế. Có lẽ nhược điểm nói trên của tôi xuất phát từ chỗ cuộc sống của tôi có một số thay đổi trong thời gian gần đây. Tôi mới lập gia đình và mới có con đầu lòng chỉ ít ngày trước khi tôi dự giải vô địch đồng đội thế giới.

Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, sự tập trung của tôi bị ảnh hưởng, dẫn đến tôi thiếu đi một chút sự lạnh lùng ở các đường bóng quyết định. Dù sao đây vẫn là điểm yếu và tôi sẽ cố gắng cải thiện điểm yếu này trong thời gian tới, từ thể lực, độ dẻo dai cho đến kỹ năng kết thúc các trận đấu…

Nhưng thực tế là anh vẫn không mắc lỗi nào quá lớn, vẫn cùng với Trần Quyết Chiến giúp đội tuyển Việt Nam vô địch thế giới. Mục tiêu tiếp theo của anh trong năm nay là gì?

- Bây giờ, tôi sẽ về nhà và tổ chức lễ “Đầy tháng” cho con của mình (cười). Ngày đầy tháng của bé đúng vào ngày mùng một Tết Nguyên Đán (17/2) năm nay. Giờ thì tôi mới chính thức tổ chức lễ này cho bé.

Hai tay cơ của Việt Nam đều đặt mục tiêu vô địch cá nhân thế giới (World Championship) trong năm nay (Ảnh: Minh Điền Billiards).

Sau đó, tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á được tổ chức tại Việt Nam, World Cup vòng đấu TPHCM, World Cup vòng đấu Bogota (Colombia), hay giải vô địch cá nhân thế giới…

Dĩ nhiên, đã thi đấu thì bất kỳ một tay cơ nào cũng muốn đạt thành tích cao ở các giải đấu nói trên. Đặc biệt, bất kỳ tay cơ nào cũng muốn vô địch thế giới, tôi cũng muốn danh hiệu đó.

Ở giải vô địch đồng đội thế giới vừa rồi, Trần Quyết Chiến luôn thi đấu với cơ thủ mạnh nhất của đối phương, trong khi anh sẽ thi đấu với tay cơ số hai của đối thủ. Đây có phải là chiến thuật của hai VĐV Việt Nam, hay do bốc thăm?

- Không phải chiến thuật, cũng chẳng phải bốc thăm, đây là quy định của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB). Họ tự động xếp tay cơ số một của từng đội gặp nhau, sau đó các tay cơ số hai của các đội cũng sẽ chạm trán nhau trong các trận đấu đơn.

Điều này có lẽ giúp các trận đấu hấp dẫn hơn, tránh sự chênh lệch giữa các cặp đấu. Ví dụ như nếu không có quy định này, Trần Quyết Chiến có thể gặp tay cơ yếu hơn của đối thủ, để chúng ta cầm chắc một chiến thắng, còn tôi sẽ thi đấu với tay cơ mạnh hơn của đối phương. Tôi hoàn toàn có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Trong môn billiards, một VĐV có thứ hạng thấp hơn một chút giành chiến thắng trước VĐV có thứ hạng cao hơn mình là điều không hiếm. Nhưng chúng ta tính được chiến thuật này thì UMB cũng tính được, nên họ quy định ngay từ đầu là số một sẽ chạm trán số một, còn số hai của từng đội sẽ thi đấu với cơ thủ số hai.

May mắn tiếp theo cho tôi và cho đội tuyển Việt Nam, đó là anh Trần Quyết Chiến thi đấu rất hay, anh ấy luôn chiến thắng các đối thủ, điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin để có được tâm lý thoải mái, hoàn thành các trận đấu của mình.

Xin cảm ơn Quyết Chiến, Thanh Tự về cuộc trao đổi!