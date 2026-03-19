Bị tước danh hiệu, Senegal kiên quyết không trả lại cúp vô địch

Hôm qua (18/3), Liên đoàn bóng đá châu Phi đã thông báo tước chức vô địch CAN 2025 của Senegal và trao lại cho Morocco. Đây là quyết định gây tranh cãi dữ dội và chưa có dấu hiệu khép lại.

Lý do mà CAF đưa ra là Senegal đã bỏ trận đấu với Morocco khi vào đường hầm phản đối quyết định thổi phạt đền. Sau 15 phút, Senegal quay trở lại thi đấu. Brahim Diaz của Morocco đá hỏng phạt đền. Cuối cùng, đội bóng Tây Phi đã thắng 1-0 ở hiệp phụ, để giành chức vô địch CAN 2025.

Ngay sau thông báo của CAF, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Senegal, Abdoulaye Sow, khẳng định đội bóng Tây Phi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và kiên quyết không trao trả cúp vô địch. Ông Sow nhấn mạnh: “Phản ứng từ khắp nơi trên thế giới cho thấy sự phẫn nộ rõ ràng. Chiếc cúp sẽ không rời khỏi đất nước này”.

Trong thông cáo chính thức, Liên đoàn bóng đá Senegal một lần nữa khẳng định quyết định của CAF là “không thể chấp nhận” và xác nhận sẽ tiến hành kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) trong thời gian sớm nhất.

Cùng quan điểm nhưng với giọng điệu cứng rắn hơn, hậu vệ Moussa Niakhate đã đăng tải hình ảnh nâng cúp kèm thông điệp đầy thách thức trên mạng xã hội: “Hãy đến mà lấy”.

Tiền vệ Idrissa Gueye viết: “Danh hiệu rồi sẽ qua đi, điều quan trọng là phẩm giá của con người”. Hậu vệ El Hadji Malick Diouf nhấn mạnh: “Danh hiệu được quyết định trên sân, không phải qua email”.

Phản hồi sau khi đội nhà nhận chức vô địch CAN 2025, Liên đoàn bóng đá Morocco nhấn mạnh: “Chúng tôi không phủ nhận nỗ lực chuyên môn của các đội tham dự, mà chỉ yêu cầu áp dụng đúng quy định của giải đấu.

Liên đoàn tái khẳng định cam kết tôn trọng luật lệ, đảm bảo tính minh bạch trong thi đấu và duy trì sự ổn định của các giải đấu châu Phi. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tất cả các đội tuyển đã góp mặt tại kỳ CAN 2025, một dấu mốc quan trọng của bóng đá châu Phi. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau khi các cơ quan điều hành họp bàn”.